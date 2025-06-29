رئيس المصريين الأحرار: الاستعداد للانتخابات البرلمانية جزء من إستراتيجية الحزب

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن استعداد الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة لم يكن مجرد تحرك طارئ أو استجابة للحظة، بل يأتي في إطار استراتيجية تنظيمية وسياسية بدأ الحزب تنفيذها منذ فترة، تقوم على التنظيم الجيد وقراءة الواقع السياسي بدقة، وليس الاكتفاء بالشعارات أو الحضور الموسمي.

وأوضح "خليل" في حوار لـ صدي البلد أن الحزب أجرى خلال الأشهر الماضية مراجعة شاملة لهياكله التنظيمية في المحافظات، وبدأ في إعداد كوادره وتقييم من ينوي الترشح وفقًا لمعايير الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان.

وأضاف أن الحزب وضع برنامجًا تشريعيًا ورقابيًا يعكس التحديات الفعلية التي تواجه المواطن، ويتسق مع توجهات الدولة نحو بناء جمهورية جديدة.

وأشار رئيس الحزب إلى أن "المصريين الأحرار" يخوض الانتخابات المقبلة سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم، مؤكدًا أن الحزب مستعد لكلا النظامين، ومنفتح على أي تحالفات انتخابية تحقق المصلحة الوطنية دون الدخول في اندماجات سياسية أو التخلي عن هوية الحزب.

في سياق متصل، شدد "خليل" على أهمية تمثيل المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن الحزب لديه عدد من المرشحين الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمة لإيصال صوت الجاليات والدفاع عن حقوقهم داخل المجلس النيابي.

وأكد أن الحزب يتعامل مع المرحلة الراهنة بمنظور وطني، حيث يضع أمن مصر القومي واستقرارها الاقتصادي في مقدمة أولوياته، مشددًا على دعم الحزب الكامل لثوابت الدولة، ورفضه لأي محاولات للنيل من سيادتها أو استهداف استقرارها الداخلي.

وفي ختام تصريحاته، قال الدكتور عصام خليل: "نحن لا ننتظر موعد الانتخابات لنظهر، بل نؤمن أن السياسة الحقيقية تبدأ من الشارع وتُختَبر في البرلمان، لا العكس".