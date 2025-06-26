حزب المصريين الأحرار ينظم ندوة حول حقوق المرأة السياسية بمطروح

نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح ندوة تحت عنوان "حقوق المرأة السياسية"، وذلك بمشاركة فعّالة من أمانة المرأة بالمحافظة بقيادة الدكتورة هبة ترماز، وبحضور عدد من ممثلي لجان الحزب.

استضافت الندوة المحامية سلمى الشيخ، التي قدمت محاضرة شاملة تناولت فيها أهمية دور المرأة في الحياة السياسية، لاسيما مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت"الشيخ" ضرورة تمثيل المرأة في هذه الانتخابات بما يليق بمكانتها ودورها الفاعل في المجتمع المصري.

من جانبها، أشادت الدكتورة هبة ترماز بالكوتة المخصصة للمرأة، مشيرة إلى أنها تجسد تقدير الدولة المصرية لإسهامات المرأة في تعزيز المشهد السياسي.

كما أوضحت أن دور المرأة لا يقتصر على التواجد في المجالس النيابية، بل يجب أن يمتد إلى تولي المناصب القيادية والمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات السياسية.

حظيت الندوة بإشادة واسعة من الحضور، الذين أعربوا عن تطلعهم لتنظيم المزيد من الفعاليات المشابهة بهدف تعزيز الوعي السياسي وتشجيع المرأة في مطروح على المشاركة الإيجابية والفاعلة في الحياة السياسية.