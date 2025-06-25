المصريين الأحرار بالسويس يطلق دورة تدريبية رائدة لإعداد القادة وإدارة الحملات الانتخابية

أطلق حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس أولى فعاليات دورة "إعداد القادة لإدارة الحملات الانتخابية وغرف العمليات"؛ تأتي هذه الدورة تحت رعاية النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وإشراف الدكتورة هبة واصل، الأمين العام.

بدأت الدورة، التي تمتد لثلاثة أسابيع، بمشاركة نخبة من قيادات الحزب، حيث قدموا محاضرات شاملة تناولت أبرز الموضوعات السياسية والتنظيمية، منها:

مهارات القيادة السياسية، والتخطيط الاستراتيجي، والنظام الانتخابي، وإدارة الحملات الانتخابية، وغرف العمليات التنظيمية.



شهدت الفعالية حضورًا متميزًا من قيادات الحزب من مختلف القطاعات بمحافظة السويس، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة وتفعيل دور الأمانات واللجان النوعية في العمل السياسي.

شارك في تقديم محاضرات الدورة كل من الدكتور عادل فاضل، عضو الهيئة العليا وأمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور عبد الهادي النجار، الأمين المساعد ومسؤول لجنة التنمية المستدامة، إلى جانب الدكتور رجب جلال، مساعد اللجنة، والدكتور علي رمضان، مسؤول لجنة حقوق الإنسان؛ وساهم أيضًا في إنجاح البرنامج المهندس سامح إبراهيم، عضو هيئة المكتب، ومحمد سامي، أمين التنظيم.

وأكد الدكتور عادل فاضل، أن هذه الدورة تعد خطوة محورية في خطة الحزب لبناء كوادر سياسية وتنظيمية قادرة على قيادة العمل الميداني بكفاءة.

وأضاف: "نسعى لتأسيس منظومة تدريبية متكاملة ترتكز على التأهيل المتخصص، لضمان تحقيق أفضل النتائج في الانتخابات المقبلة".