قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اشتباكات بين اللاعبين.. فوضى واقتحام الجماهير لـ ديربي طرابلس
حل لغز الجواسيس| ثان أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل تدير اقتصاد إيران
رغم الغضب من حرب غزة.. أوروبا تدعم إسرائيل ضد إيران
سمير فرج: الغرب يصف النووي الباكستاني بـ القنبلة الإسلامية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم الوداد بثنائية في مونديال للأندية
سمير فرج: صاروخ "فتاح" أحدث رعبًا في إسرائيل
خالد الجندي: مقولة إن شاء الله عبادة ومعنى عميق يدل على اليقين والتوكل
الثوري الإيراني: اعتقال 9 جاسوسات إسرائيليات عند الحدود بمنطقة قصر شيرين
نائب وزير خارجية إيران: سنرد إذا انضمت أمريكا إلى حرب إسرائيل ضدنا
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة
ليفربول في ورطة.. غياب مرتقب لصلاح بسبب المنتخب .. تفاصيل
خطيب بالأوقاف عن انتشار الترندات: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"المصريين الأحرار": مصر تواجه نيران الإقليم بالحق وتنتصر للعدالة في الأمم المتحدة

رئيس حزب المصريين الأحرار
رئيس حزب المصريين الأحرار
حسن رضوان

ثمّن حزب المصريين الأحرار مضمون الكلمة التي ألقاها مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة، والتي وصفتها قيادات الحزب بأنها "صوت ضمير ناطق" بموقف مصر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، ورفض انتهاك القانون الدولي.

مبادئ إنسانية راسخة

وفي بيان صحفي، أكد الحزب أن ما ورد في كلمة المندوب المصري لا يمثل فقط سياسة رسمية، بل يعكس هوية دولة تتحرك بمبادئ إنسانية راسخة، وتتمسك بحقوق الشعوب وسط منطقة تزداد اضطراباً، وتواجه تصعيداً مقلقاً على مختلف الجبهات.

وأشار البيان إلى أن مصر، بقيادتها، تقدم نموذجاً متفرداً في التعامل مع الأزمات الإقليمية، حيث توازن بين الحكمة والحق، وترتكز على الشرعية الدولية لا منطق القوة. وأضاف أن ما عبّر عنه الموقف المصري يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ويكشف فشله في التصدي للجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في غزة.

وأكد الحزب دعمه الكامل لما وصفه بـ"الدبلوماسية الأخلاقية" التي تمارسها مصر، والتي تقوم على الدفاع عن القيم، وتحرص على إنهاء التوترات لا تصديرها، وتعلي من شأن الإنسان لا الحسابات السياسية الضيقة.

الاصطفاف خلف الموقف المصري

ودعا "المصريين الأحرار" جميع القوى السياسية، محلياً ودولياً، إلى الاصطفاف خلف الموقف المصري الذي يقف إلى جانب الشعوب المقهورة، ويرفض المعايير المزدوجة، ويسعى إلى إرساء سلام حقيقي في المنطقة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر ستظل قوة اتزان في زمن الاضطراب، وصوتاً للحق في وقت عزّ فيه المنطق والعدالة.

مصر الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق حزب المصريين الأحرار المصريين الأحرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026 ..اعرف التفاصيل الآن

ترشيحاتنا

ماهيتاب المصري وعريسها

الليلة.. الفنان ماجد المصري يحتفل بزواج ابنته ماهيتاب

أغنية يا حمام

طرح أغنية "يا حمام" بعد عرضها ضمن أحداث فيلم شارك في مهرجان كليفلاند | فيديو

حمزة دياب ينضم إلى طاقم فيلم "إذما"

حمزة دياب ينضم إلى طاقم فيلم "إذما"

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟

الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة

عمل قلبان فى إسرائيل.. اعرف قصة صاروخ أبو طارق الجديد

صاروخ أبو طارق
صاروخ أبو طارق
صاروخ أبو طارق

اعتماد كلية طب ومستشفيات جامعة الزقازيق مؤسسيا كمركز تدريبي للبورد العربي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

سيزر سلاط
سيزر سلاط
سيزر سلاط

فيديو

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد