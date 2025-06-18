"المصريين الأحرار": مصر تواجه نيران الإقليم بالحق وتنتصر للعدالة في الأمم المتحدة

ثمّن حزب المصريين الأحرار مضمون الكلمة التي ألقاها مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة، والتي وصفتها قيادات الحزب بأنها "صوت ضمير ناطق" بموقف مصر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، ورفض انتهاك القانون الدولي.

مبادئ إنسانية راسخة

وفي بيان صحفي، أكد الحزب أن ما ورد في كلمة المندوب المصري لا يمثل فقط سياسة رسمية، بل يعكس هوية دولة تتحرك بمبادئ إنسانية راسخة، وتتمسك بحقوق الشعوب وسط منطقة تزداد اضطراباً، وتواجه تصعيداً مقلقاً على مختلف الجبهات.

وأشار البيان إلى أن مصر، بقيادتها، تقدم نموذجاً متفرداً في التعامل مع الأزمات الإقليمية، حيث توازن بين الحكمة والحق، وترتكز على الشرعية الدولية لا منطق القوة. وأضاف أن ما عبّر عنه الموقف المصري يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ويكشف فشله في التصدي للجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في غزة.

وأكد الحزب دعمه الكامل لما وصفه بـ"الدبلوماسية الأخلاقية" التي تمارسها مصر، والتي تقوم على الدفاع عن القيم، وتحرص على إنهاء التوترات لا تصديرها، وتعلي من شأن الإنسان لا الحسابات السياسية الضيقة.

الاصطفاف خلف الموقف المصري

ودعا "المصريين الأحرار" جميع القوى السياسية، محلياً ودولياً، إلى الاصطفاف خلف الموقف المصري الذي يقف إلى جانب الشعوب المقهورة، ويرفض المعايير المزدوجة، ويسعى إلى إرساء سلام حقيقي في المنطقة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر ستظل قوة اتزان في زمن الاضطراب، وصوتاً للحق في وقت عزّ فيه المنطق والعدالة.