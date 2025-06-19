المصريين الأحرار يوفر بعض مستلزمات مدرسة ومستشفى ووحدة أسرة بالدقهلية

قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الدقهلية بجولة ميدانية موسعة استهدفت زيارات عددًا من المنشآت الخدمية بالمحافظة، في مقدمتها مدرسة طناح المشتركة للتعليم الأساسي، مستشفى دار الشفاء، ووحدة طب الأسرة بطناح.

وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به حزب المصريين الأحرار، وتحت رعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق من الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

وترأس الجولة إبراهيم ضيف، أمين التنظيم، بمشاركة أعضاء هيئة مكتب الأمانة: المهندس محمد ضيف، الدكتورة إيناس شلباية، الدكتورة ولاء فاروق، و أحمد عبد العزيز الرفاعي.

وقد تم خلال الزيارة الوقوف ميدانيًا على احتياجات تلك المؤسسات الحيوية، في خطوة تعكس النهج التفاعلي للحزب في دعم الخدمات الأساسية.

واستجابة سريعة لتلك الاحتياجات، بادر الحزب بتوفير طابعتين حديثتين لكل من المدرسة والمستشفى، بهدف تسهيل العمل الإداري والفني، وتعزيز جودة الخدمات التعليمية والطبية المقدمة للمواطنين.

كما شملت المبادرة توفير دفعة من المستلزمات الطبية الأساسية لوحدة طب الأسرة بطناح، في إطار دعم الحزب المتواصل للقطاع الصحي، وتخفيف الأعباء عن كاهل الفرق الطبية العاملة والمرضى على حد سواء.

وأكد إبراهيم ضيف، أن هذه الجولة تأتي ضمن استراتيجية الحزب للتواصل المباشر مع الواقع الميداني، والتفاعل الفوري مع احتياجات الجهات الخدمية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تجسد رؤية "المصريين الأحرار" في الدمج بين العمل السياسي والمجتمعي لخدمة المواطن.

وأضاف أمين تنظيم المصريين الأحرار، أن ما تم في الدقهلية هو حلقة من سلسلة مبادرات يطلقها الحزب على مستوى الجمهورية، تستهدف دعم قطاعي التعليم والصحة، وترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة.