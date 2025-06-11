المصريين الأحرار: مصر لا تزايد ولا تفرّط.. وأمنها القومي خط أحمر

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالموقف الوطني الراسخ للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيان وزارة الخارجية المصرية في التعبير عن سياسة مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ووضع الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

وقال الحزب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُساوَم عليه، وأن ضبط تحركات الوفود على الحدود؛ يأتي لحماية السيادة، ومراعاة لحساسية المشهد الأمني والإنساني.

وتابع في بيانه: وإذ يحذر الحزب من محاولات البعض استغلال المأساة الفلسطينية للظهور الإعلامي أو تحقيق مكاسب سياسية مشبوهة، ويؤكد أن الالتزام بالإجراءات المصرية هو السبيل الوحيد لضمان فاعلية التضامن.

وأكد حزب المصريين الأحرار، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الكيان الوطني، أن الدولة المصرية- قيادةً وشعبًا ومؤسسات- لم تتخلَ يومًا عن القضية الفلسطينية، في وقتٍ توارى فيه الآخرون وغضّوا الطرف."

وجدد حزب المصريين الأحرار دعمه الكامل لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات مصر الوطنية، كما يدعو الحزب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، ووقف آلة القتل والحصار، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.