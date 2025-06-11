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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر ما زالت مستمرة في جهود الوساطة مع قطر من أجل غزة

غزة
غزة
علي مكي

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة مصر في منتدى أوسلو للسلام في النرويج تكتسب "أهمية خاصة" في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 20 شهرا. 

وتابع قائلا : أن المنتدى يمثل فرصة سانحة لإلقاء الضوء على جهود الوساطة المصرية المستمرة منذ أكتوبر 2023 بهدف إنهاء هذا العدوان.


وأضاف هريدي، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات بين مصر والنرويج في مجال دعم السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية تعود إلى تاريخ توقيع إعلان المبادئ في سبتمبر عام 1993، المعروف باتفاق أوسلو.


وأشار السفير هريدي إلى أن الدولة المصرية، ومنذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاق الذي دعا إلى إنشاء دولة فلسطينية، وهي تنسق مع النرويج لتحقيق ما ورد في هذا الإعلان إلا أن الصعوبات في تنفيذه "اصطدمت وتصطدم باليمين الإسرائيلي المتطرف".


وأوضح هريدي أن مصر ما زالت مستمرة في جهود الوساطة مع قطر، معربا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح في أقرب وقت ممكن، وأن تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

غزة حسين هريدى قطاع غزة

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