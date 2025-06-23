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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار يدشن غرفة عمليات لمتابعة أبناء الجالية المصرية في المناطق المتضررة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
حسن رضوان

أعلن حزب المصريين الأحرار عن تدشين غرفة عمليات مركزية لمتابعة مشاكل وأوضاع أبناء الجالية المصرية العالقين في المناطق المتضررة جراء الحرب الإيرانية-الإسرائيلية في المنطقة.

وجاء ذلك بناءً على تكليف من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل، الأمين العام، لمتابعة الموقف وتقديم الدعم اللازم لأبناء الجالية المصرية بالخارج.

و أكد أحمد علي حسن، عضو الهيئة العليا ومسؤول أمانة المصريين بالخارج لقطاع الخليج ، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي الطلبات ومتابعة المشاكل التي تواجه أبناء الجالية، مشددًا على التزام الحزب بتوفير الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويتلقى الحزب عبر بريده الرسمي كافة الطلبات:

[email protected]

كما خصصت غرفة العمليات رقم للتواصل واتس اب 

00966546366646

[email protected]

حزب المصريين الأحرار غرفة عمليات الجالية المصرية الحرب الإيرانية الإسرائيلية الدكتور عصام خليل الدكتورة هبة واصل

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