المصريين الأحرار يدشن غرفة عمليات لمتابعة أبناء الجالية المصرية في المناطق المتضررة

أعلن حزب المصريين الأحرار عن تدشين غرفة عمليات مركزية لمتابعة مشاكل وأوضاع أبناء الجالية المصرية العالقين في المناطق المتضررة جراء الحرب الإيرانية-الإسرائيلية في المنطقة.

المصريين الأحرار يوفر بعض مستلزمات مدرسة ومستشفى ووحدة أسرة بالدقهلية "المصريين الأحرار": مصر تواجه نيران الإقليم بالحق وتنتصر للعدالة في الأمم المتحدة المصريين الأحرار: مصر لا تزايد ولا تفرّط.. وأمنها القومي خط أحمر المصريين الأحرار: التحالفات ضرورية في المشهد السياسي لضمان تمثيل فاعل

وجاء ذلك بناءً على تكليف من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل، الأمين العام، لمتابعة الموقف وتقديم الدعم اللازم لأبناء الجالية المصرية بالخارج.

و أكد أحمد علي حسن، عضو الهيئة العليا ومسؤول أمانة المصريين بالخارج لقطاع الخليج ، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي الطلبات ومتابعة المشاكل التي تواجه أبناء الجالية، مشددًا على التزام الحزب بتوفير الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويتلقى الحزب عبر بريده الرسمي كافة الطلبات:

[email protected]

كما خصصت غرفة العمليات رقم للتواصل واتس اب

00966546366646

[email protected]