المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، وإلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وفي هذه المناسبة المباركة، جدد حزب المصريين الأحرار تأكيده على دعمه الكامل لقيادة مصر الحكيمة التي تقود البلاد نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، مع الحفاظ على القيم النبيلة التي تمثل جوهر الهوية المصرية.

كما يُشيد الحزب بالجهود العظيمة التي تبذلها القيادة السياسية في تحقيق النهضة الشاملة التي تشهدها مصر على كافة المستويات، داعين الله أن يكون العام الجديد عامًا مليئًا بالخير والتقدم لوطننا العزيز.

ويدعو حزب المصريين الأحرار جموع الشعب المصري إلى التكاتف ومواصلة العمل الجاد لتحقيق طموحات الوطن، مستلهمين من قيم الهجرة النبوية الشريفة معاني الإصرار للعمل الجاد وحتى تحقيق النجاح لخدمة بلادنا العزيزة. سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصر الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها من كل سوء، ويوفق قيادتها الرشيدة لما فيه رفعة الوطن وتقدمه.