"المصريين الأحرار" بكفر الشيخ ينظم فعالية "أحسن صاحب" لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة كفر الشيخ فعالية بعنوان "أحسن صاحب"، التي استمرت على مدار يومين بالتعاون مع وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي.

جاءت الفعالية بتوجيهات من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل، الأمين العام، وبإشراف الدكتور عمرو زايد، أمين الحزب بالمحافظة، وبمشاركة الدكتور وليد نادي، مسؤول تمكين ذوي الإعاقة بوزارة الثقافة، و أحمد فريد البلاصي من وزارة التضامن الاجتماعي، و فهمي شلبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمحافظة، ومن أعضاء الحزب بالمحافظة المهندس مصطفى نشوان.

تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة المتنوعة، شملت ورش عمل ومحاضرات توعوية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم الفعّال في مختلف جوانب الحياة.

وفي كلمته خلال الفعالية، أشار الدكتور عمرو زايد إلى المكتسبات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الإعاقة، مشيدًا بوجود مادة دستورية تُلزم الدولة بالاهتمام بهذه الفئة، إلى جانب إصدار العديد من القوانين التي تحمي حقوقهم وتعزز مشاركتهم المجتمعية.

كما شدد الدكتور زايد على أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن هذه الفعالية تُعد تجسيدًا عمليًا لدور الحزب في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وإزالة الحواجز التي تعوق مشاركتهم.

من جانبهم، أعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه الفعالية، مؤكدين أنها تساهم في إبراز حقوقهم وتدعم تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومتكاملة.