قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صن داونز يتعادل مع فلومينينسي ويودّع كأس العالم للأندية
بوروسيا دورتموند يفوز على أولسان ويتأهل لثمن نهائي مونديال الأندية
أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025
ما هو Perplexity؟.. محرك بحث يقتحم ساحة الكبار ويشعل سباق الذكاء الاصطناعي
أخبار التوك شو| كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الإيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح.. أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة أخبار مزيفة
غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع
ضياء رشوان: الحرب الإيرانية الإسرائيلية أفشلت مخطط نتنياهو للشرق الأوسط
الأرصاد تكشف سبب ارتفاع نسب الرطوبة وتحذر من التعرض للشمس
ياسمين عز تكشف عن سبب غريب وراء خسارة الأهلي في المونديال.. شاهد
بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025
إيران.. اعتقال 700 متهم بالتجسس وإعدام 3 عملاء لإسرائيل
فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"المصريين الأحرار" بكفر الشيخ ينظم فعالية "أحسن صاحب" لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة كفر الشيخ فعالية بعنوان "أحسن صاحب"، التي استمرت على مدار يومين بالتعاون مع وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي.

جاءت الفعالية بتوجيهات من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل، الأمين العام، وبإشراف الدكتور عمرو زايد، أمين الحزب بالمحافظة، وبمشاركة  الدكتور وليد نادي، مسؤول تمكين ذوي الإعاقة بوزارة الثقافة، و أحمد فريد البلاصي من وزارة التضامن الاجتماعي،   و فهمي شلبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمحافظة، ومن أعضاء الحزب بالمحافظة المهندس مصطفى نشوان.

تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة المتنوعة، شملت ورش عمل ومحاضرات توعوية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم الفعّال في مختلف جوانب الحياة.

وفي كلمته خلال الفعالية، أشار الدكتور عمرو زايد إلى المكتسبات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الإعاقة، مشيدًا بوجود مادة دستورية تُلزم الدولة بالاهتمام بهذه الفئة، إلى جانب إصدار العديد من القوانين التي تحمي حقوقهم وتعزز مشاركتهم المجتمعية.

كما شدد الدكتور زايد على أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن هذه الفعالية تُعد تجسيدًا عمليًا لدور الحزب في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وإزالة الحواجز التي تعوق مشاركتهم.

من جانبهم، أعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه الفعالية، مؤكدين أنها تساهم في إبراز حقوقهم وتدعم تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومتكاملة.

حزب المصريين الأحرار محافظة كفر الشيخ أحسن صاحب الثقافة والتضامن الدكتور عصام خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

تأشيرة الزيارة السعودية

شروط إصدار تأشيرة الزيارة للسعودية 2025

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

أحمد حسام ميدو

بينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدس

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترشيحاتنا

البحوث الزراعية ينظم المؤتمر العلمي الأول

تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه وتحقيق التنمية.. البحوث الزراعية ينظم المؤتمر العلمي الأول

حديقة الحيوان

التحالف الوطني لتطوير حديقة الحيوان: تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بمعايير الرعاية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية

محمد السيد

رئيس الشؤون العربية بـ الصحفيين: دعم قضايا أمتنا العربية يتصدر أولوية عملنا

بالصور

بدون أجهزة ولا جلسات.. اعرفي أسهل طريقة لشد الخدود المترهلة والتجاعيد

الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد

مشروب صحى.. طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة

طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .

يهدد عرش صلاح.. انتقادات لإدارة ليفربول بسبب صفقة فريمبونج

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

هذه المشروبات نتناولها يوميا وتسبب الفشل الكلوي.. تفاصيل

الفشل الكلوى
الفشل الكلوى
الفشل الكلوى

فيديو

شيرين عبد الوهاب

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد