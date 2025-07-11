إعلان أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم.. اليوم

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم الانتخابية بعد غلق أبواب تلقي طلبات الترشح أمس الخميس.

ورصد موقع صدى البلد عدد المتقدمين للترشح على النظام الفردي والقوائم بانتخابات مجلس الشيوخ خلال الخمسة أيام الماضية وحتى الآن قبل غلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح.

اليوم الأول 5 يوليو 2025

عدد المتقدمين للترشح على النظام الفردي 201

عدد المتقدمين للترشح على نظام القوائم 0

الإجمالي : 201 فردي، 0 قائمة

اليوم الثاني 6 يوليو 2025

عدد المتقدمين للترشح على النظام الفردي 35

عدد المتقدمين للترشح على نظام القوائم 0

الإجمالي : 236 فردي، 0 قائمة

اليوم الثالث 7 يوليو 2025

عدد المتقدمين للترشح على النظام الفردي 38

عدد المتقدمين للترشح على نظام القوائم 0

الإجمالي : 274 فردي، 0 قائمة

اليوم الرابع 8 يوليو 2025

عدد المتقدمين للترشح على النظام الفردي 37

عدد المتقدمين للترشح على نظام القوائم 0

الإجمالي : 311 فردي، 0 قائمة

اليوم الخامس 9 يوليو 2025

عدد المتقدمين للترشح على النظام الفردي 77

عدد المتقدمين للترشح على نظام القوائم 1

الإجمالي : 388 فردي، 1 قائمة