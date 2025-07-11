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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إعلان أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم.. اليوم

إعلان أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم
إعلان أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم
إسلام دياب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم الانتخابية بعد غلق أبواب تلقي طلبات الترشح أمس الخميس.

ورصد موقع صدى البلد عدد المتقدمين للترشح على النظام الفردي والقوائم بانتخابات مجلس الشيوخ خلال الخمسة أيام الماضية وحتى الآن قبل غلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح.

اليوم الأول 5 يوليو 2025 

عدد المتقدمين للترشح على النظام الفردي 201

عدد المتقدمين للترشح على نظام القوائم 0 

الإجمالي : 201 فردي، 0 قائمة 

اليوم الثاني 6 يوليو 2025 

عدد المتقدمين للترشح على النظام الفردي 35   

عدد المتقدمين للترشح على نظام القوائم 0 

الإجمالي : 236 فردي، 0 قائمة 

اليوم الثالث 7 يوليو 2025

عدد المتقدمين للترشح على النظام الفردي 38 

عدد المتقدمين للترشح على نظام القوائم 0 

الإجمالي : 274 فردي، 0 قائمة

اليوم الرابع 8 يوليو 2025 

عدد المتقدمين للترشح على النظام الفردي 37 

عدد المتقدمين للترشح على نظام القوائم 0 

الإجمالي : 311 فردي، 0 قائمة

اليوم الخامس 9 يوليو 2025 

عدد المتقدمين للترشح على النظام الفردي 77 

عدد المتقدمين للترشح على نظام القوائم 1 

الإجمالي : 388 فردي، 1 قائمة

الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات

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