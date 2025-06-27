نائب رئيس حزب الحرية: نخوض الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة مستقبل وطن والجبهة الوطنية

كشف الدكتور محمد الفيومي، النائب الأول لرئيس حزب الحرية المصري موقف حزب الحرية من خوض الانتخابات البرلمانية بالقوائم.

وقال الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد": وبالنسبة للقوائم تحكمها الائتلافات الحزبية، ونحن كحزب الحرية المصري سبق وأن خوض الانتخابات البرلمانية الماضية على قائمة مستقبل وطن وهي القائمة الموحدة للأحزاب ، وأتوقع أن ينضم حزب الجبهة الوطنية لحزب مستقبل وطن ضمن القائمة التي ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بجانب بقية الأحزاب التي خاضت الانتخابات البرلمانية بقائمة مستقبل وطن ، لكي نشكل قائمة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب الحرية المصري إلى أن حزب الحرية المصري سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ضمن القائمة التي تضم حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية.

وأكد أن هناك اتصالات ما بين الأحزاب الكبيرة ونتفق مع بعضنا البعض وهذه الأحزاب هي حزب مستقبل وطن وحزب الجبهة الوطنية وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب الحرية المصري وبقية الأحزاب التي كانت موجودة في قائمة حزب مستقبل وطن في الانتخابات البرلمانية الماضية.

وتابع: وهذه الأحزاب تقوم بالتنسيق مع بعضها، وأولا على مستوى القوائم ستجلس الأحزاب مع بعضها البعض ونتفق على أسماء مرشحي الأحزاب على القوائم وتخرج القائمة ونخوض كلنا الانتخابات البرلمانية.

واستطرد: وبالنسبة للمقاعد الفردية ستقوم الأحزاب بالتنسيق مع بعضها البعض ، ولكن في مجلس الشيوخ الدائرة عبارة عن محافظة ، وكل محافظة دائرة ولها عدد ما بين 5 و 6 ، وبالتالي فإن مجموعة الأحزاب المتألفة سينسقوا على المستوى الفردي بين بعضهم البعض ، لأنه لايستطيع مرشح بمفرده أن يتحمل عبء المحافظة كلها ، وبالتالي سننسق مع الأحزاب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.

واختتم: فعلى سبيل المثال محافظة مثل القليوبية لنا كحزب الحرية المصري 6 مرشحين من الممكن أن ينجحوا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، فسندفع بمرشح أو اثنين وننسق مع مرشحي الأحزاب الآخرى على الفردي في نطاق الائتلاف.