أحمد حلمي: "مصر أكتوبر" جاهز لخوض الانتخابات.. ونسعى لبناء وعي سياسي حقيقي في الشارع

أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، وأمين عام الحزب في محافظة الإسكندرية، أن الحزب بات جاهزًا ومستعدًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء على مقاعد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الحزب يضع على رأس أولوياته الشباب والمرأة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في أي عملية إصلاح سياسي أو اجتماعي.

وقال حلمي، في بيان له، إن الحزب يعمل بشكل متواصل على الأرض، من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية، بهدف مد جسور التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن التواجد الحقيقي وسط الناس هو السبيل لبناء ثقة متبادلة وتقديم حلول واقعية لقضاياهم.

وشدد نائب رئيس الحزب على أن مصر أكتوبر لا يكتفي بالاستعداد التنظيمي للانتخابات، بل يضع أولوية قصوى للتوعية السياسية، من خلال ورش العمل وندوات التثقيف التي تهدف إلى رفع وعي المواطنين بطبيعة دور المجالس النيابية، واختصاصات مجلسي النواب والشيوخ، وأهمية المشاركة الواعية في العملية الديمقراطية.

أن الحزب يستعد للدفع بمرشحين أكفاء

وأشار حلمي إلى أن الحزب يستعد للدفع بمرشحين أكفاء يمتلكون من الخبرة والقدرة ما يؤهلهم للتعامل بفعالية مع القضايا والتحديات التي يطرحها المواطنون في دوائرهم، مؤكدًا أن الحزب يعمل على اختيار مرشحين ذوي كفاءة وتمثيل حقيقي لمجتمعاتهم، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والوطنية.

وفي سياق متصل، أشار حلمي إلى أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالأسر الأكثر احتياجًا، ويحرص على الوصول إليهم بطرق فعالة، من خلال مبادرات تنموية تسعى لتحسين ظروفهم المعيشية وتلبي احتياجاتهم الأساسية، لافتًا إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية التشاور حول آليات دعم هذه الفئات، سواء من خلال توفير المواد الأساسية أو إطلاق برامج تنموية مستدامة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن حزب مصر أكتوبر يسير بخطى ثابتة نحو بناء حزب جماهيري فاعل، قادر على تقديم نموذج سياسي يليق بتطلعات المواطن المصري، ويلبي متطلبات الجمهورية الجديدة.