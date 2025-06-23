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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

معتز محمود: الحرية المصرى يخوض الانتخابات البرلمانية بخطة طموحة

معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب
معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب
فريدة محمد

قال النائب معتز محمد محمود، نائب رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المرحلة المقبلة تتطلب نقلة نوعية فى أداء الحياة السياسية والحزبية، تبدأ من اختيار مرشحين يتحلون بالكفاءة والسمعة الطيبة، ويمتلكون القدرة على التشريع و تمثيل مصر فى الداخل والخارج.

وأضاف النائب معتز محمود في تصريحات صحفية، أن كل حزب مسئول عليه أن يدفع بمرشحين لديهم وعى عميق بالتشريع والاقتصاد، ويفهمون طبيعة الأمن القومي المصرى، ويملكون أدوات السياسة الرصينة التي توازن بين دعم الدولة والنقد البناء للحكومة.

وأكد نائب رئيس الحزب أن حزب الحرية المصرى يخوض الانتخابات القادمة بخطة طموحة تستهدف المنافسة القوية على المقاعد الفردية وعددها 284 مقعدا على مستوى الجمهورية، موضحا أن الحزب يستعد للدفع بنحو  100 مرشح تم اختيارهم بعناية ليكونوا على قدر المسئولية والتحديات.

وشدد على أن حزب الحرية المصرى عازم على أن يكون رقما فاعلا فى الانتخابات القادمة ونراهن على أن نكون الحصان الأسود فى المشهد السياسى، بما نملكه من مرشحين على مستوى عالى من الكفاءة، وبفضل الحضور المتنامى للحزب في الشارع المصرى.

وتابع: هدفنا التأثير الحقيقى تحت قبة البرلمان وفى الشارع السياسى، فرغم الحزب لديه 8 نواب فى مجلسى الشيوخ والنواب ، إلا أنه يتولى رئاسة لجنة الإسكان ويشغل موقع وكيل لجنة الصناعة، وهذا يعكس حجم تأثير الحزب.

وأشار معتز محمود إلى أن حزب الحرية المصرى تأسس في لحظة فارقة من تاريخ الوطن عام 2011، وفاز بخمسة مقاعد فى انتخابات مجلس الشعب 2012، وثلاثة مقاعد فى الشورى، ومنذ ذلك الحين وله تمثيل متميز تحت قبة البرلمان، ويعمل بهدوء وثبات لبناء كوادر قادرة على تحمل المسئولية.

وتابع نائب رئيس حزب الحرية المصرى:  نسعى لتقديم نموذج سياسى محترم، يليق بالحزب والمجتمع المصرى، ونؤمن بأن حسن اختيار المرشح هو مفتاح النجاح فى أى تجربة ديمقراطية حقيقية، ولذلك نراهن على الكوادر النوعية التي تدرك طبيعة التحديات وتؤمن بقدسية العمل العام.

ودعا النائب معتز محمد محمود إلى تكاتف القوى السياسية والوطنية لدعم الدولة المصرية فى ظل التحديات الراهنة، مؤكدا أن النقد الموضوعى لأداء الحكومة ضرورة وطنية ما دام بعيدا عن الأهواء والمصالح الضيقة، ومصحوبا برؤى وحلول قابلة للتطبيق.

معتز محمد محمود حزب الحرية لجنة الصناعة الانتخابات البرلمانية مجلس النواب

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