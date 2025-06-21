مجدي مرشد يكشف استعدادات حزب المؤتمر لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب إن الحزب رفع حالة الطوارئ الأخيرة للانتخابات البرلمانية التي أوشكت، ويستهلها بإعداد عدد من المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى لتمثيل حقيقي داخل البرلمان بغرفتيه.

وأضاف "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحزب في ضوء استعداداته للانتخابات، أنشأ مفوضية للانتخابات برئاسة الربان عمر صميدة رئيس الحزب وغرفة عمليات موسعة، موضحًا أن "مفوضية الانتخابات" تهدف إلى تلقي طلبات الترشح في الانتخابات البرلمانية والاستقرار على مرشحي الحزب، فيما تتابع غرف العمليات جميع الفعاليات ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

وأشار نائب رئيس الحزب أنه سيتم الدفع بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية، فيما يعرب الحزب عن استعداده للانخراط في تحالف يضم القوى الحزبية تحت القائمة المنتظرة "القائمة الوطنية"، مشيرًا إلى أن القائمة سيكون لها دور في تمثيل نسبي لكل الأحزاب داخل القائمة.

واختتم مجدي مرشد بأن الحزب يسعى إلى تكريس مبدأ التعددية داخل البرلمان المقبل، بما يحقق التنوع الذي يخدم العملية الديمقراطية، ولنكون أمام تجربة جديدة تلبي تطلعات الشارع المصري.