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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر القومي يعقد اجتماعا تنظيميا لاستكمال خطة المرحلة قبل انتخابات البرلمان

مايكل روفائيل
مايكل روفائيل
محمد الشعراوي

عقد  المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، بمقر الحزب بالرئيسي اجتماعا تنظيميا مع قيادات الحزب لإستكمال خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وتكثيف الجهد لكافة الأدوار، التى يقوم بها الحزب على كافة القطاعات والترتيبات الميدانية، بمحافظات القاهرة والجيزة وأسيوط والقليوبية والشرقية، استعداداً للدفع بعدد من المرشحين فى الإنتخابات المقبلة، ورسم الخطط المتكاملة، والتى ترتكز على الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان.

وأكد "مايكل روفائيل"، خلال الاجتماع على أهمية وضع خطط متكاملة تستند إلى الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم في البرلمان، مشددا على ضرورة أن يكون الحزب قادرًا على تقديم مرشحين مؤهلين يمثلون كافة فئات المجتمع.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والجهود المستمرة لتأكيد حضور الحزب على الساحة السياسية وتحقيق أهدافه في خدمة المواطن المصري، متطلعًا إلى تحفيز الأعضاء على بذل المزيد من العمل الجماعي للوصول إلى النجاح في الاستحقاقات القادمة.

العمل بروح الفريق

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق وتوفير الدعم الكامل للمرشحين في مختلف المحافظات لضمان تقديم الأفضل للمواطنين في المستقبل.

جاء ذلك بحضور، جون روفائيل، مساعد رئيس الحزب لشئون الأمانات، وهبة الالفى مساعد رئيس الحزب للأعلام، وعمرو عباس أمين عام التنظيم، ومحمد مصيلحي أمين عام التدريب والتثقيف، وهيثم عبد الرحمن أمين السياسات، ومارى العازر أمين الشئون المالية والإدارية، وياسر سالم أمين التعليم، والدكتوره وسام صالح الأمين العام المساعد بالقاهرة وأمين أمانة مدينه نصر، والبرلمانى السابق حسين هريدي أمين عام محافظة الجيزة، والسيد أبراهيم الحفناوي امين الطالبية، والمستشار طارق زيدان أمين عام محافظة أسيوط، والمهندس محمد الشامى أمين عام محافظة الدقهلية، وعزت عطية أمين أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة، وعبد الحميد سلامة أمين الشرقية، بجانب قيادات وأعضاء الأمانات الفرعية، وأعضاء هيئة المكاتب بمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية.

مايكل روفائيل حزب مصر القومي محافظات القاهرة الإنتخابات المقبلة مايكل روفائيل مصر القومي

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