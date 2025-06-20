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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توطين صناعة الاتوبيسات يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أميرة خلف

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب،تصريحات وزير النقل بشأن حظر استيراد الاتوبيسات من الخارج، مؤكدة أن توطين صناعتها يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، والتي تستنزف العملة الصعبة .

و أكدت «الكسان» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،على ضرورة التخلص من كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة ، و توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي، مع رفع قدرة المجمعين المحليين، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي للشركات.

جاء ذلك بعد أن أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر بدلاً من استيرادها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وقال الوزير خلال تفقده دفعة جديدة من حافلات "مرسيدس MCV600 سوبر هاي ديك" المنتجة محليًا، إن الحكومة حريصة على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتحديث أسطول النقل البري التابع لشركات الوزارة.

وأضاف أن وزارتي الصناعة والنقل ملتزمتان بتطبيق شعار "لا استيراد من الخارج لأي أتوبيسات"، مع تقديم مختلف سبل الدعم للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الحافلات الجديدة تصل إلى 60%.

ميرفت الكسان مجلس النواب الاتوبيسات توطين الصناعة الحكومة

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