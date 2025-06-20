برلماني: توطين صناعة الأتوبيسات خطوة استراتيجية لاقتصاد أكثر استدامة

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير النقل بشأن حظر استيراد الاتوبيسات من الخارج، موضحا أن صناعتها بمثابة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما أنها تسهم في خلق فرص عمل ، وتدر إيرادات عالمية كبيرة.

وأشار «الشوربجي» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،إلى أن دعم صناعة الاتوبيسات، القاطرة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية، فضلا عن كونها خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة الجادة لدعم قطاع الصناعة والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.



جاء ذلك بعد أن أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر بدلاً من استيرادها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وقال الوزير خلال تفقده دفعة جديدة من حافلات "مرسيدس MCV600 سوبر هاي ديك" المنتجة محليًا، إن الحكومة حريصة على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتحديث أسطول النقل البري التابع لشركات الوزارة.

وأضاف أن وزارتي الصناعة والنقل ملتزمتان بتطبيق شعار "لا استيراد من الخارج لأي أتوبيسات"، مع تقديم مختلف سبل الدعم للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الحافلات الجديدة تصل إلى 60%.

