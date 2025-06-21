برلماني يدعو للتوسع في برامج تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية برنامج التدريب الصيفى لطلاب الجامعات فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفنون الرقمية، بالتعاون مع المعهد القومى للاتصالات، وشركات عالمية، مشيرا إلي أن ذلك البرنامح يأتى ضمن خطة الدولة لبناء القدرات الرقمية للطلاب الجامعيين، بهدف تأهيلهم جيدا لسوق العمل الحالي.

وقال توفيق في تصريحات صحفية له اليوم: أن برنامج التدريب يستهدف تدريب 10 آلاف طالب بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، ونظم معلومات الأعمال والإعلام، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والتربية النوعية ( قسم التربية الفنية).

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البرنامج يأتى فى ضوء استراتيجية الدولة لتنمية الكفاءات البشرية وتأهيل طلاب الجامعات بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وشاملة تواكب التطورات المتسارعة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودعا توفيق، إلي التوسع في إطلاق مثل تلك البرامج التأهيلية، لاسيما في فترة الإجازة الصيفية، بهدف استغلالها في إعداد و تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.

واقترح عضو مجلس الشيوخ التوسع في عقد بروتوكولات تعاون مع الشركات الخاصة المتخصصة في التدريب والتأهيل التكنولوجى للطلاب والخريحين، بهدف الإسراع في مواكبة احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا.