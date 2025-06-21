برلماني: تصنيع الأتوبيسات محليًا خطوة جادة نحو استقلال صناعي حقيقي

قال النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن ما أعلنته الحكومة مؤخرًا بشأن وقف استيراد الأتوبيسات والتركيز على التصنيع، خطوة تمثل تحولا نوعية في رؤية الدولة لتعميق الصناعة الوطنية وتحقيق استقلال صناعي حقيقي.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجه وزارة الصناعة والنقل لتحديث أسطول النقل الجماعي عبر أتوبيسات مصنّعة بأيادٍ مصرية وبمكون محلي يصل إلى 60%، يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين الصناعة المحلية وإعادة الثقة فيها.

وقال عضو مجلس النواب، إن ما تم عرضه من نماذج أتوبيسات حديثة بمواصفات فنية عالمية وخدمات متطورة مثل الإنترنت ونظام تتبع الرحلات، يؤكد أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة والجودة، إذا ما توفرت لها الإرادة والدعم اللازم".

وأكد أحمد الخشن، أن قرار الحكومة بعدم استيراد الأتوبيسات من الخارج يحمل دلالات مهمة، أولها دعم الإنتاج المحلي، وثانيها الحفاظ على العملة الصعبة، وثالثها تحفيز القطاع الخاص على الدخول في شراكات تصنيعية حقيقية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.

وشدد النائب، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها وسائل النقل، تسير على أرض الواقع بخطوات مدروسة، مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة في مجلس النواب تتابع هذه التحركات باهتمام وتدعمها من خلال التشريعات المطلوبة.

وأضاف نائب المنوفية، أن الحكومة مطالبة الآن باستكمال هذا التوجه من خلال خطة واضحة لزيادة نسب المكوّن المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتقديم حوافز استثمارية للمصانع الوطنية القادرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير للخارج.

واختتم النائب احمد الخشن حديثه، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة اليوم من تطوير لشركة "سوبرجيت" واعتمادها على حافلات من إنتاج محلي، يجب أن يكون نموذجًا عامًا يُحتذى به في بقية قطاعات النقل والصناعة.

ودعا النائب إلى استمرار هذه السياسة حتى تتحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مُصدّرة في هذا المجال الحيوي.