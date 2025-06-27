النائب الأول لرئيس الحرية المصري لـ صدى البلد: ندفع بـ25 مرشحا بالشيوخ و100 للنواب.. واقترح حل أي حزب لا يحصل على مقاعد في الانتخابات البرلمانية خلال دورتين متتاليتين

الدكتور محمد الفيومي النائب الأول لرئيس حزب الحرية المصري في حواره لـ"صدى البلد":

يستحيل تمثيل الفئات المميزة دستوريا في البرلمان إذا تم الأخذ بالقائمة النسبية

القائمة النسبية لا تصلح إلا إذا تم إلغاء كل التمييز في الدستور للفئات الستة المميزة

نخوض الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة مستقبل وطن والجبهة الوطنية

ننسق مع الأحزاب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ

نص الدستور على إجراء الإنتخابات بالفردي أو القائمة أو بالمزج بينهما لايعرض مجلس النواب للحل

أتوقع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل والشيوخ خلال نوفمبر

لدينا في مصر أكثر من 100 حزب.. و“ده اسمه تهريج”

هناك من يأخذ الأحزاب الصغيرة “سبوبة”..ويقوم بجمع تبرعات على ضوء ذلك

ثورة 30 يونيو هي ذكرى عودة الوطن بعد اختطافه

قال الدكتور محمد الفيومي ، النائب الأول لرئيس حزب الحرية المصري، إن الحزب لديه 25 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، وحوالي 100 مرشح على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب.

وتوقع الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ سيكون في شهر يوليو المقبل وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر أغسطس المقبل، وأتوقع أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في شهر أكتوبر وإجراء انتخابات مجلس النواب في شهر نوفمبر.

وإلى نص الحوار…..

ماهو تعليقك على إقرار قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الإنتخابية؟

أرى أن هناك تعديل طفيف في قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، وأهم تعديل هو أن عدد مقاعد القائمة الكبيرة أصبحت 102 مقعد، بعد ما أصبحت 100 مقعد، والقائمة الصغيرة أصبحت 40 مقعدا بعد ما كانت 42 مقعدا، وعدد النواب كما هم ولكن التغيير في عدد المقاعد بالقوائم، وذلك لضبط أعداد الناخبين طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

ولذلك ليس هناك تعديل جوهري، ولكن ستجرى الانتخابات البرلمانية بنفس النظام الانتخابي وهو 50 % قوائم و 50 % فردي سواء بالنسبة لمجلس الشيوخ أو مجلس النواب ، وبعد ذلك كل الأحزاب ستتنافس لأن المنافسة للأحزاب.

ونحن من جانبنا في حزب الحرية سنخوض الانتخابات البرلمانية على الفردي والقوائم في مجلسي الشيوخ والنواب.

كم عدد مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟

لدينا 25 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، ولدينا حوالي 100 مرشح على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب.

ما هو موقف حزب الحرية من خوض الانتخابات البرلمانية بالقوائم؟

بالنسبة للقوائم فإنها تحكمها الائتلافات الحزبية، نحن كحزب الحرية المصري سبق وأن خضنا الانتخابات البرلمانية الماضية على قائمة مستقبل وطن وهي القائمة الموحدة للأحزاب، وأتوقع أن ينضم حزب الجبهة الوطنية لحزب مستقبل وطن ضمن القائمة التي ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بجانب بقية الأحزاب التي خاضت الانتخابات البرلمان بقائمة مستقبل وطن ، لكي نشكل قائمة.

وهل معنى ذلك أن حزب الحرية المصري سيخوض الانتخابات البرلمان ضمن القائمة التي يقودها حزب مستقبل وطن؟

سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ضمن القائمة التي تضم حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية.

هل هناك أي اتصالات من جانب حزب مستقبل وطن لتشكيل قائمة تضم الأحزاب؟

هناك اتصالات ما بين الأحزاب الكبيرة ونتفق مع بعضنا البعض وهذه الأحزاب هي مستقبل وطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري وحماة الوطن والحرية المصري، وبقية الأحزاب التي كانت موجودة في قائمة حزب مستقبل وطن في الانتخابات البرلمانية الماضية.

وهذه الأحزاب تقوم بالتنسيق مع بعضها البعض، وأولا على مستوى القوائم ستجلس الأحزاب مع بعضها البعض ونتفق على أسماء مرشحي الأحزاب على القوائم وتخرج القائمة ونخوض كلنا الانتخابات البرلمانية.

وبالنسبة للمقاعد الفردية ستقوم الأحزاب بالتنسيق مع بعضها البعض ، ولكن في مجلس الشيوخ الدائرة عبارة عن محافظة ، وكل محافظة دائرة ولها عدد ما بين 5 و 6 ، وبالتالي فإن مجموعة الأحزاب المتألفة ستنسق على المستوى الفردي بين بعضهم البعض ، لأنه لايستطيع مرشح بمفرده أن يتحمل عبء المحافظة كلها ، وبالتالي سننسق مع الأحزاب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.

فعلى سبيل المثال محافظة مثل القليوبية لنا كحزب الحرية المصري 6 مرشحين من الممكن أن ينجحوا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، فسندفع بمرشح أو اثنين وننسق مع مرشحي الأحزاب الآخرى على الفردي في نطاق الائتلاف.

ماهو تعليقك على الجدل الذي أثير من جانب عدد من الأحزاب بعد إصدار قوانين الانتخابات ومطالبتهم بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية ، ماهو الأفضل من وجهة نظرك القائمة النسبية أو المطلقة؟

هذا الجدل أثير من بعض الأحزاب القليلة خلال جلسات الحوار الوطني ، ولم يحصل على أغلبية الحاضرين في الحوار الوطني ، لسبب وهو أنه هناك استحالة عملية أن تجرى الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية في ظل أن الدستور نص على تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين ، وكل هذا لن يتحقق في ظل القائمة النسبية وأمر مستحيل.

ولذلك فإننا أمام استحقاقات دستورية تحكمنا وتجعلنا نذهب للنظام الأمثل والذي نحقق من خلاله هذه الاستحقاقات، وبالتالي فإن القائمة النسبية لا تصلح إلا إذا تم إلغاء كل التمييز الموجود في الدستور للفئات الستة المميزة.

هل ترى أن هناك مخاوف من احتمالات عدم دستورية نظام القائمة المطلقة وهل يتفق مع صحيح الدستور؟

هناك نقطة مهمة جدا يعرفها القانونيين وهي أن عدم الدستورية تعني لو أن النص يصطدم بنص في الدستور ، وإذا اصطدم نص في القانون بنص في الدستور تكون هناك عدم دستورية ، وإذا كان الدستور نفسه ينص على أنه يجوز إجراء الإنتخابات بالفردي أو القائمة أو بالمزج بينهما ، وهذا هو نص الدستور.

وبالتالي كيف يتم الدفع بعدم دستورية نظام القائمة المطلقة ، وهو نفس الدستور الذي يحمي النظام الانتخابي ، كما أن هذا النص كان موجود حينما كنت في لجنة الخمسين وكنا نقصده لسبب وهو أن حل مجلس النواب هي مسألة سيئة جدا ، ولكي لا نعرض مجلس النواب للحل ذكرنا أننا سننص في الدستور نفسه على النظام الانتخابي ، حتى لايذهب أي أحد للمحكمة الدستورية ويصدر حكم يحل مجلس النواب.

كيف ترى ظهور حزب الجبهة الوطنية على الساحة السياسية؟

كلما كانت هناك أحزاب قوية كلما كانت الممارسة الديمقراطية أفضل ، فمثلا في أمريكا أو إنجلترا أو في الدول الديمقراطية الكبيرة نجد أن هناك حزبين كبار وهناك من 3 إلى 4 أحزاب صغيرة ، ولا نجد 110 أحزاب، ولدينا في مصر أكثر من 100 حزب و "ده اسمه تهريج".

كما أنني ناديت في الحوار الوطني وقولت أنه إذا خاض أي حزب الانتخابات البرلمانية مرتين متتاليتين ولم يحقق أي مقاعد يتم حله، لأننا يجب أن نقوم بتصفية هذه الأحزاب الكثيرة التي يصل عددها إلى أكثر من 100 حزب ، ومن الممكن أن يتم تحقيق ذلك من خلال وجود تعديل في قانون الأحزاب ، وهناك من يأخذ الأحزاب الصغيرة "سبوبة" ويقوم بجمع تبرعات على ضوء ذلك.

والبرلمان المصري به 12 حزبا ممثل به، وهناك أكثر من 90 حزبا ليس لديهم نواب وبالتالي ليست هناك أي ضرورة لوجودهم في الحياة السياسية.

ماهي توقعاتك لمواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟

أتوقع أن يتم فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ سيكون في شهر يوليو المقبل وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر أغسطس المقبل ، وأتوقع أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في شهر أكتوبر وإجراء انتخابات مجلس النواب في شهر نوفمبر.

في النهاية.. مع اقتراب حلول الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو.. ماذا تمثل لك ذكرى هذه الثورة العظيمة؟

ثورة 30 يونيو هي ذكرى عودة الوطن بعد اختطافه، حيث أن ماحدث قبلها أن الإخوان اختطفوا الحكم في مصر، ثم عادت الدولة مرة أخرى بعد ما كانت مختطفة، حيث كانت مصر ستذهب إلى المصير المجهول ما لم تكون هناك ثورة 30 يونيو ويتم تقسيمها إلى 3 دول، وكانت ستكون هناك صراعات طائفية وعرقية في مصر ودينية، مما سيحول مصر إلى خراب مثلما حدث مع الدول المجاورة لنا في ليبيا والسودان.