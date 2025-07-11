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الوطنية للانتخابات تطلق تطبيقا لتسهيل مواكبة الاستحقاقات الانتخابية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوطنية للانتخابات تطلق تطبيقا لتسهيل مواكبة الاستحقاقات الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
أ ش أ

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم الجمعة، التطبيق الإلكتروني للهيئة، والذي يُمكن تحميله بسهولة على الهواتف المحمولة الذكية والأجهزة اللوحية، حيث يتضمن المعلومات التي يحتاج إليها الناخب بشأن مختلف الاستحقاقات الانتخابية سواء التي أجريت في السابق أو المرتقب إجراؤها.

تأتي هذه الخطوة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار خطتها لمواكبة التحول الرقمي واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة في كل جوانب إدارة الاستحقاقات الانتخابية، على النحو الذي يسهم في مشاركة فاعلة بصورة أكبر من جانب الناخبين في الاقتراع، وتعزيز التواصل مع الناخبين والتيسير عليهم في الاقتراع والاستجابة لمتطلباتهم.

ويتيح التطبيق الإلكتروني للمواطن أن يستعلم عن موقفه الانتخابي، وكذا للآخرين من دوائر معارفه من خلال الرقم القومي، ومعرفة مقر لجنته الانتخابية على وجه التحديد متضمنة خريطة الوصول إليها عبر تطبيقات الخرائط الإلكترونية، والعناوين التفصيلية لمقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات التي سيُجرى بداخلها الاقتراع في أي استحقاق مرتقب، وموعد الاقتراع بالنسبة للاستحقاق الانتخابي المُعلن عنه من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما يتضمن التطبيق إمكانية تقدم الناخب بطلب تغيير محل الاقتراع داخل مصر إلى مقر اقتراع مختلف عن اللجنة الأصلية المحددة له، بالإضافة إلى التقدم بطلب لتسكين أفراد الأسرة الواحدة في مركز انتخابي واحد في حالة كان تسكينهم في مراكز انتخابية متفرقة، وذلك في ضوء بيانات محل السكن الواردة بالرقم القومي.

ويتيح التطبيق - أيضا - أمام الناخب أسماء المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية في كل المحافظات، سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم، بالإضافة إلى الجدول الزمني التفصيلي لأي استحقاق انتخابي تعلن عنه الهيئة، وذلك حتى يواكب الناخب العملية الانتخابية أولا بأول، بالإضافة إلى دليل انتخابي يتضمن أكثر الأسئلة شيوعا حول الاستحقاقات الانتخابية وكيفية تعامل الناخبين معها، فضلا عن إتاحة الدعم والمساعدة بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإزالة أسباب أي شكاوى وحل أي عقبات أو مشكلات قد تطرأ أمام الناخب.

ويتضمن التطبيق مختلف الأخبار المتعلقة بالهيئة الوطنية للانتخابات، وتشكيل مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، واختصاصاتها وجميع الأحداث التي تكون الهيئة طرفا فيها.

الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشورى الانتخابات

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