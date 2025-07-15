إصابة سائق توك توك بطعنة فى الصدر لخلاف على أولوية المرور في سوهاج

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة اعتداء بالسلاح الأبيض، أسفرت عن إصابة سائق توك توك بجرح طعني شبه نافذ في الصدر، إثر مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بوصول المدعو "كرم م. م. ب" 41 عامًا، سائق توك توك، إلى مستشفى طهطا العام.

مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال المصاب، اتهم المدعو "محمد ي. أ. أ" 23 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة القسم، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، بسبب خلاف نشب بينهما على أولوية المرور بالطريق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.