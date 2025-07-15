غرق طفل في ترعة مجاورة لمنزله بطهطا في سوهاج

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه غرقًا، أثناء الاستحمام بترعة مجاورة لمنزله.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوصول الطفل "ياسين أ. م. ع"، 6 سنوات، إلى مستشفى طهطا العام جثة هامدة، ومقيم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، أفادت والدته المدعوة "إيمان أ. ف. ر"، 32 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، أنه أثناء قيام نجلها بالاستحمام في الترعة المجاورة للمنزل، جرفه التيار، مما أدى إلى وفاته غرقًا، وتم انتشال جثمانه بواسطة الأهالي ونقله للمستشفى.

وأكدت الأم أنها لا تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، ونفت وجود شبهة جنائية، وبمناظرة الجثة.

أفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة "إسفكسيا الغرق".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.