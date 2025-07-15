استثمار موقع سينما أوبرا في سوهاج لإقامة أضخم مول تجاري

في إطار خطة المحافظة لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة والاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية تدعم الاقتصاد المحلي، وتوفر المزيد من فرص العمل لشباب سوهاج.

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن نتيجة المزايدة العلنية التى أجريت اليوم بين عدد من الكيانات الاستثمارية والشركات العاملة فى مجال الاستثمار العقاري.

وذلك على حق الانتفاع لموقع سينما أوبرا بميدان الثقافة بمدينة سوهاج لإقامة مول تجاري ضخم يضم علامات تجارية عالمية ودور سينما وجراج للسيارات.

سينما اوبرا

والتي انتهت إلى إرساء المزايدة على "شركة طراز " للاستثمار العقاري بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عاما بقيمة 7 مليون و20 ألف جنيه سنويا شاملة القيمة المضافة، تزداد بنسبة 10% كل عام.

يأتي ذلك تنفيذا لخطة الدولة في الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الاقتصادي وسياسات الاستثمار، وتطبيقا لوثيقة ملكية الدولة فى كافة القطاعات.

وكانت هذه المساحة تحتوي على مبنى قديم متهالك لسينما أوبرا مهمل وغير مستغل، وقد تم هدمه وطرح الموقع للاستثمار العام خلال السنوات القادمة، والذي أفرز عن حصول الشركة المشار إليها بحق الانتفاع للمشروع.



وأوضح المحافظ أن هذا المشروع سيدعم بقوة رؤية المحافظة لحسن استغلال الأصول غير المستغلة ودعم التنمية وزيادة الدخل القومي وتحسين الاقتصاد المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى ان المشروع يقع في منطقة استراتيجية بوسط مدينة سوهاج، وتعتمد فكرة المشروع على تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة مثل المحلات التجارية، والخدمات الإدارية.

ومنطقة خدمات ترفيهية، ودور سينما، وهو مشروع استثماري يساهم في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، وزيادة الرواج السياحي، والذي سيكون له أثر فى دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير العملات الأجنبية.



وسوف توالى المحافظة طرح العديد من الفرص الاستثمارية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين فى ضخ استثماراتهم فى المشروعات الوطنية وخلق نوع من التنافسية، وتحقيق الإستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق العائد على المواطن المصري.



وأكد المحافظ على أهمية المرونة في التعامل مع المستثمرين، وضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية المطروحة، مشيرًا إلى أنه سيتم استغلال 22 قطعة أرض لإقامة مشروعات استثمارية بقيمة تقديرية تبلغ 2 مليار جنيه، ضمن خطة تستهدف تحقيق دخل سنوي للمحافظة يصل إلى مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.

كما شدد على أن أفضل وسيلة للحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعديات عليها هو استغلالها في مشروعات خدمية وتنموية حقيقية، وفتح الباب أمام كافة المقترحات الاستثمارية الجادة، لخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، وزيادة القرة التنافسية لها في كافة المجالات.