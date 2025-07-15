اللواء عبد الفتاح سراج: عملنا في محافظة سوهاج على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة وترشيد الإنفاق

أكد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنه كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بأعادة استغلال الاصول غير المستغلة وترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه المستهدف للعام المالي الحالي تحصيل 119 مليون وتم تحصيل 202 مليون.

وقال عبد الفتاح سراج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه عملنا على التخفيف عن موازنة الدولة وتحقيق عائد اقتصادي كبير للدولة المصرية، وعملنا على تشغيل جميع المشروعات المتوسطة مما أدى لزيادة جميع الايرادات.



وجّه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مديرية التموين بالمحافظة، بضرورة التواجد المكثف والمبكر لمفتشي التموين في مختلف المراكز والقُرى، لضمان انتظام صرف الخبز البلدي المدعم والسلع التموينية للمواطنين بسهولة ويُسر.