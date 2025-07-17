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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تروسيكل يدهس طفلًا أثناء لهوه بالعسيرات في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، بعدما صدمه "تروسيكل" أثناء رجوعه للخلف أمام منزل أسرته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بوصول الطفل "عثمان م.ع.ر"، 6 سنوات، جثة هامدة، إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، إثر إدعاء حادث سير.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء لهو الطفل أمام المنزل، وحال رجوع مركبة "تروسيكل" للخلف، قيادة المدعو "حلمي ع.ع.ن"، 40 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، صدم الطفل عن طريق الخطأ، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وبسؤال والد الطفل، 37 عامًا، عامل، أقر بما حدث، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، ونفى وجود شبهة جنائية.

تم ضبط قائد التروسيكل والمركبة، وأفاد بمضمون ما سبق، مضيفًا أنه لم يتمكن من رؤية الطفل أثناء رجوعه للخلف.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هو "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية"، نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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