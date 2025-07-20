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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

الشهر العقاري
الشهر العقاري
محمد غالي

يتزايد بحث المواطنين عن طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025 مع رغبتهم في توثيق عقود الملكية لضمان الحقوق القانونية وتجنب أي منازعات مستقبلية كما يسهم التسجيل الرسمي في تسهيل جميع التعاملات العقارية مثل البيع أو الإيجار

و نستعرض خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة والرسوم المقررة وفقا لأحدث اللوائح الصادرة عن مصلحة الشهر العقاري

الشهر العقاري

خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

لضمان نجاح عملية التسجيل والحصول على محرر مشهر رسمي يجب اتباع الخطوات التالية:
التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يقع في نطاقها العقار
تقديم طلب التسجيل على النموذج المعد لذلك
إرفاق المستندات المطلوبة بحسب طبيعة الطلب
سداد الرسوم والمصروفات الإدارية المقررة قانونا
استلام إيصال برقم وارد لمتابعة حالة الطلب

وبعد تقديم الطلب ترسل المأمورية خلال 24 ساعة رسالة نصية إلى الهاتف المسجل لدى النظام تتضمن إحدى الحالات التالية:
قيد الطلب في دفتر الأسبقيات إذا كانت الأوراق مستوفاة
رفض القيد في حال وجود نواقص بالمستندات
إرجاء الطلب في حالة وجود طلب سابق قيد الفحص لنفس العقار مع احتساب المدة من تاريخ الفصل في الطلب الأسبق

الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري

عند التقديم لتسجيل الوحدة السكنية يجب تجهيز المستندات التالية:
نموذج طلب التسجيل مكتمل البيانات
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وجميع أطراف التعامل
سند ملكية قانوني مثل عقد بيع نهائي أو ابتدائي
بيان مساحي معتمد من الجهات المختصة أو مكاتب المساحة المعتمدة
رخصة بناء سارية للعقار محل الطلب
ما يثبت صفة المتقدم القانونية مثل توكيل رسمي أو تفويض

رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري 2025

طبقا لقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تنظيم الشهر العقاري فإن الرسوم المقررة على تسجيل الشقق السكنية جاءت كالتالي:
لا تتجاوز رسوم تسجيل الوحدة مبلغ 500 جنيه فقط
تضاف مصروفات النشر والانتقال إلى القيمة النهائية
تختلف الرسوم من حالة لأخرى حسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي

وينصح المواطنون بمراجعة مأمورية الشهر العقاري المختصة لمعرفة التكلفة الفعلية قبل البدء في الإجراءات

مدة تسجيل الشقة في الشهر العقاري

أوضحت اللائحة التنفيذية أن المدة الزمنية القصوى لإتمام تسجيل العقار لا تتجاوز 37 يوما من تاريخ تقديم الطلب بشرط عدم وجود اعتراضات أو طلبات سابقة

وعقب الانتهاء من كافة الإجراءات يتوجه صاحب الطلب إلى المأمورية لاستلام صورة رسمية من المحرر المشهر

الحالات التي يسمح لها بالتسجيل في الشهر العقاري

يمكن للمواطنين تقديم طلب تسجيل عقار إذا توافرت إحدى الحالات التالية:
امتلاك عقد بيع نهائي موثق من جهة رسمية
وجود عقد عرفي مع إثبات حيازة فعلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات بحسن نية
وضع يد ثابت بحيازة فعلية لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة أيضا بحسن نية

أنواع نماذج التسجيل في الشهر العقاري

تختلف نماذج الشهر العقاري بحسب نوع المعاملة وتفاصيل الحالة ومن أبرزها:
نموذج شهر حكم نهائي صادر من المحكمة
نموذج شهر إنهاء وقف
نموذج شهر حكم نهائي صلحا أو تسليما بالطلبات
نموذج شهر عريضة دعوى
نموذج قيد حق عيني تبعي مثل الرهن العقاري
نموذج تحقيق واقعة مادية
نموذج تصرف بموجب محرر مشهر
نموذج شهر حق إرث

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