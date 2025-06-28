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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

شهر عقاري
شهر عقاري
محمد غالي

كيفية تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025، يبحث عنها المواطنون رغبة في توثيق ممتلكاتهم رسميا، بما يضمن حقوقهم القانونية ويمنع أي منازعات مستقبلية، خاصة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة في قانون التسجيل العقاري.

مكتب شهر عقاري


خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

تشترط مصلحة الشهر العقاري اتباع عدد من الخطوات الرسمية لتسجيل الوحدة السكنية، وتشمل:
التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التابع لها موقع العقار.
تقديم طلب التسجيل باستخدام النموذج الرسمي المعد.
إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
سداد الرسوم المحددة حسب القانون.
الحصول على إيصال رسمي يتضمن رقم وارد لتتبع حالة الطلب.

وعقب تقديم الطلب، ترسل رسالة نصية على الهاتف المسجل خلال 24 ساعة لتوضيح الموقف القانوني، سواء:
قيد الطلب في دفاتر الأسبقيات (في حال اكتمال المستندات).
رفض القيد (حال وجود نقص أو خلل في الأوراق).
تأجيل البت (في حال وجود طلب سابق لنفس العقار قيد الدراسة).

الأوراق المطلوبة لتسجيل الشقة

يجب تحضير المستندات التالية عند التوجه لتسجيل الوحدة:
صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أطراف العقد.
عقد ملكية موثق أو عقد ابتدائي مثبت للحق.
بيان مساحي حديث معتمد من هيئة المساحة أو المكتب المختص.
رخصة البناء الخاصة بالعقار.
مستند يثبت الصفة القانونية لمقدم الطلب (توكيل رسمي أو تفويض).
نموذج طلب التسجيل مع استيفاء البيانات كاملة.

رسوم تسجيل الشقة في الشهر العقاري 2025

طبقا للقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تنظيم الشهر العقاري، فإن:
الحد الأقصى للرسوم لا يتجاوز 500 جنيه لتسجيل الوحدة السكنية.
تضاف مصروفات النشر والانتقال (تختلف حسب الحالة).
تختلف القيمة النهائية حسب مساحة الشقة وموقعها الجغرافي.

ويفضل الرجوع إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة لتحديد الرسوم الفعلية بدقة قبل بدء الإجراءات.

المدة القانونية لتسجيل الشقة

نصت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد على أن مدة إنهاء التسجيل لا تتجاوز 37 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وذلك في حال اكتمال المستندات وعدم وجود اعتراضات أو منازعات قانونية.

بعد انتهاء الإجراءات، يتم تسليم المواطن المحرر المشهر رسميا من المأمورية المختصة.

الحالات التي يسمح فيها بتسجيل العقار

يتيح القانون تسجيل الشقة في عدة حالات قانونية، منها:
امتلاك عقد نهائي موثق من جهة رسمية.
وجود عقد عرفي مع إثبات حيازة هادئة ومستقرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بحسن نية.
وضع اليد على العقار لمدة لا تقل عن 15 سنة بشرط إثبات حسن النية وعدم المنازعة.


نماذج التسجيل العقاري المتاحة

تختلف النماذج المستخدمة لتسجيل الوحدات العقارية بحسب نوع المعاملة، وأبرزها:
شهر حكم نهائي (صلحا أو بناء على طلب).
شهر حق إرث شرعي.
شهر إنهاء وقف.
قيد حق عيني تبعي.
تحقيق واقعة مادية.
شهر عريضة دعوى.
التصرف بموجب محرر مشهر.


خطوات مهمة قبل التوجه للتسجيل

ينصح الخبراء بضرورة:
مراجعة المستندات والتحقق من مطابقتها للنموذج القانوني المناسب.
استخراج البيان المساحي الرقمي مسبقا من الهيئة المختصة.
التأكد من سريان التوكيلات القانونية إن وجدت.
حفظ صورة ضوئية من كل مستند مقدم لضمان سرعة المعالجة.

تسجيل الشقة يحفظ حقوقك ويمنع النزاعات

يعد تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري خطوة ضرورية لحماية الملكية وضمان الاعتراف القانوني بالعقار، كما يسهل من إجراءات البيع أو التوريث أو التمويل البنكي مستقبلا. 

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