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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الخوف والخجل الأبرز.. علامات خفية تكشف أن طفلك غير واثق من نفسه

قبل أن يفقد ثقته في الحياة.. علامات خفية تكشف أن طفلك غير واثق من نفسه
قبل أن يفقد ثقته في الحياة.. علامات خفية تكشف أن طفلك غير واثق من نفسه
أسماء عبد الحفيظ

الثقة بالنفس ليست هبة يولد بها الإنسان، بل هي مهارة تتشكل منذ نعومة الأظافر، وأسلوب تربية، حيث أن الطفل يتأثر بكل كلمة ونظرة وتعامل يتلقاه في بيئته اليومية.

لكن المشكلة أن فقدان الثقة بالنفس عند الأطفال قد يبدأ بهدوء ويمر أحياناً دون أن يلاحظه الأهل، حتى تتفاقم المشكلات وتظهر نتائجه المؤلمة في المراهقة والشباب.

علامات خفية تكشف أن طفلك غير واثق من نفسه

كشف الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن أهم العلامات التي تدل أن طفلك يعاني من ضعف الثقة بالنفس، مع نصائح عملية لإنقاذه قبل أن يضيع في دائرة الإحباط والانعزال.

أولاً: لماذا الثقة بالنفس مهمة لطفلك؟

علامات خفية تكشف أن طفلك غير واثق من نفسه
  • الثقة بالنفس تمنح الطفل القدرة على:
  • التعبير عن رأيه دون خوف.
  • التعامل مع الآخرين بارتياح.
  • مواجهة الفشل والتعلم منه.
  • تكوين صداقات صحية.
  • الاعتماد على الذات في اتخاذ القرار.
  • أما الطفل الذي يفقد ثقته بنفسه فهو هشّ داخليًا، يهرب من كل تحدي، ويشعر بالدونية مقارنة بالآخرين.

 ثانياً: علامات خفية تدل أن طفلك غير واثق من نفسه

علامات خفية تكشف أن طفلك غير واثق من نفسه

 الخوف المبالغ فيه من ارتكاب الأخطاء

  • يخشى البدء في أي نشاط جديد خشية الفشل.
  • يتردد كثيراً قبل أداء الواجبات أو الإجابة في الفصل.
  • دائم البحث عن التأكيد المستمر من الكبار على صحة أفعاله.

 التردد في اتخاذ القرار

يسأل باستمرار: أعمل إيه؟ أنت شايف ده صح ولا غلط؟

يرفض تحمل مسؤولية بسيطة بدون دعم مباشر.

 تجنب المواجهة الاجتماعية

خجول بشكل ملحوظ أمام الآخرين

يتجنب الأنشطة الجماعية مثل اللعب الجماعي أو المناسبات الاجتماعية.

ينعزل عن زملائه في المدرسة أو يفضل اللعب وحده.

 النقد الذاتي المفرط

يكرر عبارات مثل:أنا فاشل، مش هعرف، أنا مش شاطر زي فلان.

يقلل من إنجازاته ولا يشعر بالفخر حتى بعد النجاح.

 الاعتماد الزائد على الوالدين

يطلب من الأم أو الأب القيام بالأشياء بدلاً منه.

لا يحاول المحاولة الأولى بدون مساعدة.

الحساسية الزائدة للنقد أو المزاح

ينزعج بسرعة من التعليقات أو المزاح العابر.

يشعر بالإهانة بسهولة، وقد يدخل في نوبات بكاء أو صمت طويل بعد أي ملاحظة بسيطة.

 مشاكل في الأداء الدراسي

علامات خفية تكشف أن طفلك غير واثق من نفسه

رغم أنه قد يكون ذكيًا لكنه يحصل على درجات أقل بسبب القلق والخوف من الفشل.

يخشى المشاركة في الأنشطة الصفية أو المسابقات.

 مظاهر جسدية وعاطفية

أرق أو مشاكل في النوم

شكاوى مستمرة من آلام في المعدة أو الصداع دون سبب عضوي.

توتر وعصبية مفرطة.

ثالثاً: من أين يبدأ ضعف الثقة بالنفس عند الأطفال؟

  • النقد المستمر من الوالدين والمعلمين.
  • المقارنة الدائمة مع الآخرين.
  • السخرية أو التنمر من الزملاء.
  • عدم إعطاء الطفل فرصة لتحمل المسؤولية.
  • توقعات الأهل العالية جداً أو المنخفضة جداً.
  • القسوة المفرطة أو الحماية الزائدة.

رابعاً: كيف تعزز ثقة طفلك بنفسه؟

 امدحه بذكاء

امدح الجهد لا النتيجة:

بدلًا من: "أنت عبقري"، قولي: "رائع أنك اجتهدت وحليت التمرين بنفسك".

  •  اقبله كما هو
  • لا تربط حبك له بإنجازه أو تصرفاته.
  • شجعه على المحاولة
  • علمه أن الخطأ فرصة للتعلم، وليس كارثة.
  •  أعطه مهام تناسب عمره
  • كلما أنجز مهمة بنفسه شعر بالفخر والقدرة.
  •  علمه التعبير عن مشاعره
  • ساعده في التعبير عما يشعر به بدون خوف أو خجل.
  •  كن قدوته
  • إذا رآك تثق بنفسك في مواجهة المواقف الصعبة، سيتعلم منك بالتقليد.

 خامساً: متى تحتاج لمساعدة مختص؟

  • لو لاحظت أن ضعف الثقة بالنفس أصبح يؤثر على حياة طفلك بشكل كبير ومستمر في:
  • الدراسة
  • العلاقات الاجتماعية

مزاجه العام

أعملي أن هنا يفضل الاستعانة بأخصائي نفسي أطفال لمساعدته بشكل علمي قبل أن تتفاقم الأمور في مرحلة المراهقة.

الثقة بالنفس الإنسان المراهقة والشباب لماذا الثقة بالنفس مهمة لطفلك علامات خفية تكشف أن طفلك غير واثق من نفسه

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