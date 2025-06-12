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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على علامات قلة ثقة طفلك بنفسه وطرق علاجها

علامات تدل على قلة الثقة بالنفس لدى الأطفال
علامات تدل على قلة الثقة بالنفس لدى الأطفال
آية التيجي

الثقة بالنفس من الركائز الأساسية لتكوين شخصية الطفل ونموه النفسي السليم، وغالباً ما تظهر بعض العلامات والسلوكيات التي قد تنذر بأن الطفل يعاني من تدنٍ في ثقته بنفسه، مما يستدعي انتباه الأهل وتدخلهم المبكر.

علامات تدل على قلة الثقة بالنفس لدى الأطفال

ويشعر الطفل الواثق من نفسه بأنه محبوب ومقبول، وينظر إلى ذاته بإيجابية. 

أما الطفل الذي يعاني من ضعف الثقة بالنفس، فعادة ما يشكك في قدراته، ويخشى الفشل، ويُظهر سلوكيات تدل على عدم ارتياحه مع ذاته، وفقا لما نشر في موقع Kids Health. 

لماذا الثقة بالنفس ضرورية للأطفال؟

الثقة بالنفس تمنح الطفل الشجاعة لخوض تجارب جديدة، ومواجهة التحديات، وتجاوز الأخطاء. كما تعزز من تفاعله الاجتماعي سواء في المدرسة أو المنزل، وتُقلل من شعوره بالقلق والخوف.

أما الأطفال الذين يعانون من تدنٍ في تقدير الذات، فهم أكثر عُرضة للانعزال، وعدم القدرة على التعبير عن أنفسهم أو الدفاع عنها، ما قد يؤثر على نموهم النفسي والاجتماعي في المستقبل.

علامات تدل على قلة الثقة بالنفس لدى الأطفال

أبرز علامات ضعف الثقة بالنفس عند الطفل

ـ الاستسلام السريع والخوف من الفشل: 

يتردد الطفل في خوض تجارب جديدة ويخشى المحاولة خوفاً من عدم النجاح.

ـ المقارنة بالآخرين: 

يعتقد الطفل أنه أقل شأناً من أقرانه، خاصةً من يراهم أكثر ذكاءً أو موهبة منه.

ـ تقلب المزاج: 

يظهر عليه الحزن أو الغضب أو التوتر بشكل متكرر، بسبب قلقه الدائم من ارتكاب الأخطاء.

علامات تدل على قلة الثقة بالنفس لدى الأطفال

ـ التعليقات السلبية: 

يردد عبارات مثل: "أنا فاشل" أو "لا أحد يحبني"، ما يدل على نظرة سلبية تجاه الذات.

ـ صعوبة تقبّل الفشل: 

لا يتقبل الهزيمة بسهولة ويميل إلى لوم نفسه باستمرار.

ـ تجنّب التواصل البصري:

يشعر بالخجل أو التوتر أثناء الحديث، ويفضل الانسحاب من التفاعل مع الآخرين.

ـ الخوف من تجربة الجديد:

يتهرب من الأنشطة الجماعية أو أي تحديات جديدة خوفاً من الإخفاق

علامات تدل على قلة الثقة بالنفس لدى الأطفال


كيف يمكن للوالدين دعم أطفالهم؟

ـ قضاء وقت نوعي معهم:

شاركي طفلك في أنشطة مشتركة واهتمي بحضوره المدرسي، واحتفلي بأي إنجاز يحققه مهما كان بسيطاً.

ـ منحه الشعور بالأهمية:

عاملي طفلك باحترام، واستمعي له دون إصدار أحكام، وادعمي مشاعره.

علامات تدل على قلة الثقة بالنفس لدى الأطفال

ـ تشجيعه على اتخاذ القرارات: 

منحه بعض الاستقلالية يساعده في بناء الثقة وتحمل المسؤولية.

ـ تعزيز الشعور بالقبول:

أظهري حبك لطفلك من دون شروط، وذكّريه بقيمته دائماً.


في النهاية، فإن بناء ثقة الطفل بنفسه يتطلب وقتاً وجهداً مستمرين، ولكن أثره العميق سيظهر على المدى الطويل في شخصيته وسعادته

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