رفع الضغط وضيق الشرايين الأبرز.. مالا تعرفه عن أضرار السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية تكون باستخدام جهاز إلكتروني محمول لاستنشاق رذاذ "بخار" إلى الرئة، تقوم السيجارة الإلكترونية، أو قلم التبخير، أو أي نظام إلكتروني آخر لتوصيل النيكوتين (ENDS)، بتسخين سائل من النيكوتين، ومُنكّه، وبروبيلين جليكول، ومواد مضافة أخرى، وتحويله إلى رذاذ يتم استنشاقه عبر قطعة فموية، قد يُسبب التدخين الإلكتروني مشاكل في التنفس، وتلفًا في الأعضاء، وإدمانًا، وحالات أخرى.

ما هي مخاطر السجائر الإلكترونية ؟



تشمل مخاطر التدخين الإلكتروني تلف الرئة وأعضاء أخرى، ومشاكل في التنفس، والإدمان، وغيرها، يميل الأشخاص إلى الاعتقاد بأن التدخين الإلكتروني "أكثر أمانًا" من التدخين التقليدي، ولكنه ليس كذلك.

تشمل المشاكل التي يسببها السجائر الإلكترونية ما يلي:



الربو: التدخين الإلكتروني قد يزيد من احتمالية إصابتك بالربو وأمراض الرئة الأخرى، وقد يفاقم حالة الربو لديك.



ندبات الرئة: ثنائي الأسيتيل، وهو مادة كيميائية تُستخدم في بعض النكهات، قد يُسبب التهاب القصيبات المسدودة (رئة الفشار)، يُسبب التهاب القصيبات المسدودة ندبات دائمة في الرئتين.



تلف الأعضاء: بالإضافة إلى الرئتين، قد يُلحق النيكوتين ومواد أخرى في السائل الإلكتروني ضررًا بالقلب والدماغ، نعلم أن النيكوتين قد يُؤثر سلبًا على نمو الدماغ، ويرفع ضغط الدم ، ويُضيّق الشرايين.



الإدمان: النيكوتين مادة شديدة الإدمان، يُحدث تغييرات في الدماغ، ما يجعلك ترغب في المزيد والمزيد منه، قد لا تتمكن من التوقف عن التدخين الإلكتروني إذا رغبت، أو إذا بدأ يُسبب مشاكل صحية، حتى السوائل الإلكترونية التي تُعلن أنها خالية من النيكوتين تحتوي على كميات ضئيلة منه.



تدخين السجائر: يبدأ الكثيرون التدخين الإلكتروني وينتهي بهم الأمر إلى تدخين السجائر التقليدية، التي تحتوي على كميات أكبر من المواد الكيميائية الضارة.



التعرض غير المباشر: التدخين الإلكتروني لا يُنتج دخانًا، لكن من حولك يتعرضون للنيكوتين ومواد كيميائية أخرى عند استخدامه.



انفجارات: سُجِّلت حوادث انفجار بطاريات في أجهزة التدخين الإلكتروني، ما تسبب في إصابات وحروق خطيرة.



السرطان: من المعروف أن بعض مكونات السوائل الإلكترونية تسبب السرطان.

المصدر: clevelandclinic.