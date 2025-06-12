قبل ما تقلب مصيفك كابوس.. اعرف إزاي تعالج حروق الشمس

نشر الدكتور محمد الناظر نجل الطبيب هاني الناظر علي صفحة والدة الشخصية بالفيسبوك منشور عن التعامل مع الحر والخروج في الشمس .

إذا أصبت بحروق شمسية، فإليك بعض الخطوات المهمة للتعامل معها:

١. الابتعاد عن الشمس فورًا

قد تبدو خطوة بديهية، لكنها ضرورية جدًا، وكثير من الناس يتجاهلونها. يجب وقف التعرض للشمس مباشرة.

٢. تجنب الحرارة قدر الإمكان

حاول البقاء في مكان بارد، يفضل أن يكون مكيفًا أو يحتوي على مروحة، لتقليل حرارة الجسم ومساعدة الجلد على التهدئة.

٣. استخدام مستحضرات لتهدئة الالتهاب بانتظام

ويعتمد نوع العلاج على شدة الحالة:

إذا كان الجلد فقط محمرًا دون وجود فقاقيع:

يُفضل استخدام جل الألوفيرا (الصبار)، فهو مفيد جدًا في ترطيب الجلد وتهدئته.

ويمكن أيضًا استخدام مرهم "ميبو"، فهو فعّال في علاج الحروق، وإن كانت رائحته قد تكون غير محببة للبعض.

أما إذا ظهرت فقاقيع أو تقشر الجلد بشكل واضح:

ففي هذه الحالة يُنصح بمراجعة طبيب الجلدية فورًا.

وإلى حين زيارة الطبيب، يمكن استخدام كريم يحتوي على مضاد حيوي مع كورتيزون مثل Fucicort أو Hydrofucidic، مع الانتباه إلى عدم استخدامه لفترة طويلة دون إشراف طبي.

ولا تنسوا دائمًا استخدام واقي الشمس والحرص على حماية بشرتكم.