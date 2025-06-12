قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: طارق أبو العينين واعد وملتزم.. وابتعد عن سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لاتحاد الكرة
ترامب يؤكد التزامه بالحل الدبلوماسي لأزمة النووي الإيراني
هجوم إلكتروني واسع النطاق يشل الإنترنت وحركة المرور في إسرائيل
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
سعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم الجمعة 13 يونيو 2025
مسؤولون يكشفون عن موعد الضربة الإسرائيلية على إيران
الخرباوي: ثورة 30 يونيو لحظة فاصلة أنقذت الدولة المصرية
ياسمين عبد العزيز والعسيلي في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش
10 سيارات إطفاء تكافح حريق مصنع مكرونة في أوسيم.. صور
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفشار؟

الفشار
الفشار

الفشار ليس مجرد وجبة خفيفة تُفضّلها في السينما، بل قد يُفيد صحتك، مع أنه من السهل اعتباره مجرد ذرة منفوخة، إلا أن للفشار فوائد مدهشة ربما لم تخطر ببالك. 


الفشار ملك الوجبات الخفيفة غير الرسمية، سواءً كنت في السينما، أو تشاهد مسلسلًا في المنزل، أو كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة مالحة مقرمشة.

و يمكن أن يكون الفشار خيارًا رائعًا بشكل مدهش عند إضافته إلى نظامك الغذائي بوعي.

فوائد تناول الفشار 


1. إنه مليء بالألياف
الفشار حبوب كاملة، ما يعني أنه غني بالألياف الغذائية بشكل طبيعي، ثلاثة أكواب فقط من الفشار المنفوخ بالهواء تمنحك ما يقارب أربعة جرامات من الألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويدعم الهضم السلس، هذا يجعله خيارًا رائعًا لمن يحاول الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو التحكم في وزنه دون تجويع نفسه.


2. وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية ترضي جميع الأذواق
يبدو الفشار شهيًا، لكنه في الواقع قليل السعرات الحرارية عند تحضيره بالطريقة الصحيحة. يحتوي كوب واحد من الفشار العادي المنفوخ بالهواء على حوالي 30 سعرة حرارية فقط. السر هو تجنب إغراق الفشار بالزبدة أو الكراميل، ستحصل على حلوى مقرمشة دون الشعور بالذنب.

الفشار وفوائده


3. مضادات الأكسدة المتخفية
يحتوي الفشار على مادة تُسمى البوليفينول، وهي نفس مضادات الأكسدة الموجودة في فواكه مثل التوت والعنب، تساعد هذه المركبات على مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، المرتبط بالأمراض المزمنة والشيخوخة. 

4. خالٍ من الغلوتين بشكل طبيعي
لمن يعانون من حساسية الجلوتين أو الداء البطني، يُعدّ الفشار وجبة خفيفة آمنة ومُشبعة، فهو خالٍ من الغلوتين بطبيعته، مما يجعله بديلاً ممتازاً للوجبات الخفيفة المصنوعة من القمح مثل البريتزل أو البسكويت المملح،  كما أنه متعدد الاستخدامات، حيث يُمكن تقديمه بنكهات حلوة أو مالحة أو حارة، حسب مزاجك.


5. يمكن أن يحسن الشعور بالشبع
لأن الفشار غني بالحجم وقليل الكثافة، يمكنك تناول كمية أكبر دون استهلاك سعرات حرارية كثيرة، هذا يعني أنه يملأ معدتك أسرع، ويرسل إشارة إلى دماغك بأنك ممتلئ. لذا، نعم، قد تساعد وجبتك الخفيفة في منع الإفراط في تناول الطعام.
المصدر: timesnownews
 

تناول الفشار بدلا للقهوة وفوائد مذهلة له
الفشار فوائد تناول الفشار الداء البطني حساسية الجلوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

جولة وزير النقل

ماذا حدث؟ | كامل الوزير يشاهد كسر زجاج قطار أثناء جولة مفاجئة بمحطة رمسيس

ترشيحاتنا

هيونداي أكسنت RB

أرخص سيارة من هيونداي في مصر.. أسعار كسر الزيرو

هيونداي إلنترا موديل 2025

أسعار هيونداي إلنترا 2025 في الإمارات

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

كاديلاك أوبتيك V موديل 2026 سيارة SUV كهربائية فاخرة بأداء رياضي وتكنولوجيا متطورة

بالصور

ياسمين عبد العزيز والعسيلي في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش

حفل زفاف منة القيعي
حفل زفاف منة القيعي
حفل زفاف منة القيعي

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد