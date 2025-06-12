ماذا يحدث للجسم عند تناول الفشار؟

الفشار ليس مجرد وجبة خفيفة تُفضّلها في السينما، بل قد يُفيد صحتك، مع أنه من السهل اعتباره مجرد ذرة منفوخة، إلا أن للفشار فوائد مدهشة ربما لم تخطر ببالك.



الفشار ملك الوجبات الخفيفة غير الرسمية، سواءً كنت في السينما، أو تشاهد مسلسلًا في المنزل، أو كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة مالحة مقرمشة.

و يمكن أن يكون الفشار خيارًا رائعًا بشكل مدهش عند إضافته إلى نظامك الغذائي بوعي.

فوائد تناول الفشار



1. إنه مليء بالألياف

الفشار حبوب كاملة، ما يعني أنه غني بالألياف الغذائية بشكل طبيعي، ثلاثة أكواب فقط من الفشار المنفوخ بالهواء تمنحك ما يقارب أربعة جرامات من الألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويدعم الهضم السلس، هذا يجعله خيارًا رائعًا لمن يحاول الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو التحكم في وزنه دون تجويع نفسه.



2. وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية ترضي جميع الأذواق

يبدو الفشار شهيًا، لكنه في الواقع قليل السعرات الحرارية عند تحضيره بالطريقة الصحيحة. يحتوي كوب واحد من الفشار العادي المنفوخ بالهواء على حوالي 30 سعرة حرارية فقط. السر هو تجنب إغراق الفشار بالزبدة أو الكراميل، ستحصل على حلوى مقرمشة دون الشعور بالذنب.



3. مضادات الأكسدة المتخفية

يحتوي الفشار على مادة تُسمى البوليفينول، وهي نفس مضادات الأكسدة الموجودة في فواكه مثل التوت والعنب، تساعد هذه المركبات على مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، المرتبط بالأمراض المزمنة والشيخوخة.

4. خالٍ من الغلوتين بشكل طبيعي

لمن يعانون من حساسية الجلوتين أو الداء البطني، يُعدّ الفشار وجبة خفيفة آمنة ومُشبعة، فهو خالٍ من الغلوتين بطبيعته، مما يجعله بديلاً ممتازاً للوجبات الخفيفة المصنوعة من القمح مثل البريتزل أو البسكويت المملح، كما أنه متعدد الاستخدامات، حيث يُمكن تقديمه بنكهات حلوة أو مالحة أو حارة، حسب مزاجك.



5. يمكن أن يحسن الشعور بالشبع

لأن الفشار غني بالحجم وقليل الكثافة، يمكنك تناول كمية أكبر دون استهلاك سعرات حرارية كثيرة، هذا يعني أنه يملأ معدتك أسرع، ويرسل إشارة إلى دماغك بأنك ممتلئ. لذا، نعم، قد تساعد وجبتك الخفيفة في منع الإفراط في تناول الطعام.

المصدر: timesnownews

