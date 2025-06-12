طريقة عمل كيكة الشوكولاتة للريجيم

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته على الفيسبوك، طريقة عمل كيكة الشوكولاته للرجيم.
مقادير طريقة عمل كيكة الشوكولاته للرجيم :
2 كوب دقيق
كوب سكر
5 ملاعق كبيرة كاكاو خام
ملعقة بايكينغ باودر
½1كوب زبادي لايت
⅓كوب زيت ذرة
2 بياض بيض
فانيليا
رشة ملح
كريم شانتيه خام للتزين
شوكلاته دارك
طريقة عمل كيكة الشوكولاته للرجيم
1- ضعي الدقيق، السكر البودرة، زلال البيض والفانيليا في الخلاط الكهربائي واخفقي قليلًا ثم ضعي الكاكاو، اللبن، زيت الذرة ورشة الملح واخفقي حتى تتماسك المكونات.
2- احضري قالب وادهنيه بقليل من الزيت ورشيها بقليل من الدقيق وضعي الخليط.
3- ادخلي القالب في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج، ثم أخرجي كيكة الشوكولاتة لتبرد وتزين بالشكولاته الدار الطبقات بالكريم شانيه ثم قدميها في طبق التقديم .