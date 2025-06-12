طريقة عمل كيكة الشوكولاتة للريجيم

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته على الفيسبوك، طريقة عمل كيكة الشوكولاته للرجيم.

مقادير طريقة عمل كيكة الشوكولاته للرجيم :

2 كوب دقيق

كوب سكر

5 ملاعق كبيرة كاكاو خام

ملعقة بايكينغ باودر

½1كوب زبادي لايت

⅓كوب زيت ذرة

2 بياض بيض

فانيليا

رشة ملح

كريم شانتيه خام للتزين

شوكلاته دارك

طريقة عمل كيكة الشوكولاته للرجيم

1- ضعي الدقيق، السكر البودرة، زلال البيض والفانيليا في الخلاط الكهربائي واخفقي قليلًا ثم ضعي الكاكاو، اللبن، زيت الذرة ورشة الملح واخفقي حتى تتماسك المكونات.

2- احضري قالب وادهنيه بقليل من الزيت ورشيها بقليل من الدقيق وضعي الخليط.

3- ادخلي القالب في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج، ثم أخرجي كيكة الشوكولاتة لتبرد وتزين بالشكولاته الدار الطبقات بالكريم شانيه ثم قدميها في طبق التقديم .