قدمت الشيف مرفت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، طريقة عمل كريمة الطبخ فى المنزل.

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

المقادير:

1لتر حليب

1كوب قشطة (قشطة علب او وش اللبن أو بالكيلو)

٣ ملعقة كبيرة دقيق

٣ ملعقة كبيرة زبدة

الطريقة :

ـ توضع الزبدة في إناء لتذوب، ثم يضاف الدقيق، ويقلب الدقيق سريعًا على النار بدون أي تغيير في اللون.

ـ ثم يصب الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يغلي الخليط، ثم يرفع الخليط من على النار، وتضاف القشطة وتقلب القشطة حتى تذوب تمامًا.

ـ ثم أعيديه إلى الخلاط الكهربائي، واخلطيه لمدة 3 دقائق، ثم استخدميه في إعداد أي طبق ترغبين به.

ـ يحتفظ ببديل كريمة الطبخ لمدة أسبوع في الثلاجة فقط، ولا يمكن حفظه في الفريزر.

-يجب الانتباه عند إعداد الأطباق التي تحتوي على كريمة الطبخ كالفوتشيني والدجاج بالفطر والكريمة وغيرها، حيث إنّ الكريمة يجب أن تضاف بالمرحلة الأخيرة من الطبخ، ولا يجب أن تترك لأكثر من 5 : 10دقائق بعد الغليان، حتى تحافظ على طعمها وقوامها، ويجب عليك أن تكوني حذرة من أن تعرّضيها للاحتراق لأن احتراق الكريمة يفقدها نكهتها، وينتج طعماً سيئاً للطبق.