ورم خطير يهدد الشباب ينتشر أسرع من سرطان القولون

حذر عدد من الأطباء والخبراء في مجال الأورام من تزايد حالات الإصابة بورم خبيث يُصيب فئة الشباب، مشيرين إلى أن سرعة انتشاره تفوق ما يُسجَّل عادة في سرطان القولون، الذي يُعدّ من أكثر أنواع السرطان شيوعًا.

ووفقًا لتقارير طبية حديثة، فإن الورم الذي يهاجم الجهاز الهضمي السفلي وخصوصًا المستقيم

أصبح يُكتشف بشكل متزايد بين الأشخاص تحت سن الأربعين، وهي فئة عمرية كانت تُعتبر سابقًا في مأمن نسبي من مثل هذه الأورام.

ويُرجع المختصون هذا الارتفاع المفاجئ في الحالات إلى عوامل مرتبطة بنمط الحياة الحديث، بما في ذلك الأنظمة الغذائية غير الصحية، قلة الحركة، التوتر المزمن، بالإضافة إلى اضطرابات الميكروبيوم المعوي.

ومن الضروري الانتباه للأعراض غير المعتادة، وإجراء الفحوصات الدورية، خاصةً في حال وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو المستقيم.



