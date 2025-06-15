رئيس مجلس الدولة ومحافظ الأقصر يفتتحان مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع المحاكم

افتتح اليوم، الأحد، مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ومساعدي وزير العدل، وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.

يأتي إنشاء مكتب توثيق الشهر العقاري بمجلس الدولة بالأقصر؛ ليسهل على المتقاضين الحصول على الخدمة، بما يتسق مع إطار رؤية الدولة نحو "الجمهورية الجديدة".

ويعد الافتتاح اليوم ضمن عدة افتتاحات بالمحافظات داخل محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.

ووجه رئيس مجلس الدولة الشكر خلال اللقاء الذي عقده مع القضاة والقاضيات والإداريين العاملين في مجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر، معربًا عن تقديره البالغ لتفانيهم في أداء رسالة العدالة السامية، فضلًا عن أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على تقديم الدعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين، والارتقاء بالمنظومة القضائية، وتقديم خدمة عصرية متطورة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى.

وأعرب عن اعتزازه بمشاركة محافظ الأقصر في افتتاح مكتب التوثيق لمجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفل الخير لمصرنا الحبيبة.

من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، تقديره لمجلس الدولة وما يقدمه لتحقيق العدالة.