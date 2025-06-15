إحالة 4 أشخاص سودانيين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة وترويج المخدرات

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة 4 أشخاص سودانيين، بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بدائرة قسم مدينة نصر للمحاكمة الجنائية.



تفاصيل الواقعة



وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وعقب الفحص والتحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 4 أشخاص يحملون جنسية أجنبية ويقيمون بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر "الآيس" ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.