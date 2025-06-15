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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 13 مراقبا بامتحانات الثانوية العامة في حادث ميكروباص بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد طريق مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الملاحظين المنتدبين لأداء مهام المراقبة في امتحانات الثانوية العامة.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 ملاحظًا بإصابات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.

أثناء قدومها من محافظة أسيوط إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز جهينة، مما أسفر عن إصابة عدد من مستقليها.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث المركز، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من خلال الفحص أن السيارة كانت تقل 13 ملاحظًا تابعين لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وتم ندبهم لأعمال المراقبة في لجان مركز جهينة، وأثناء سيرهم بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة جميع الركاب بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، وحالة بعضهم مستقرة بينما يخضع آخرون للملاحظة الطبية.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تتابع مديرية التربية والتعليم بسوهاج حالة المصابين، وتنسق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم لهم.

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