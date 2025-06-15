استدعاء فرد أمن.. تطور جديد في مطاردة كلب لطفلي الفنانة زينة بالشيخ زايد

تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها في مطاردة كلب لطفلي الفنانة زينة داخل كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد.

وتستمع النيابة اليوم الأحد لأقوال فرد أمن داخل الكومبوند محل الواقعة، باعتباره شاهد عيان.

كانت قررت النيابة العامة بأكتوبر إخلاء سبيل الفنانة زينة على خلفية أزمة مطاردة كلب لنجليها في كومبوند بالشيخ زايد.

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة زينة كمقدمة بلاغ ثم وجهت لها تهمة سب والدة الطفل الذي اتهمته زينة بإطلاق كلب على نجليها وقررت إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

وسردت زينة خلال ٥ ساعات كاملة تحقيقات ما تعرض له نجلاها من مطاردة كلب داخل كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد بعد تبادل الاتهامات بينها وبين رجل أعمال.

واستمعت النيابة لأقوال زينة التي روت فيها تفاصيل تسبب طفل في إصابة نجليها بعدما أطلق عليهما كلبه لرفضهما ترك الملعب الخماسي قبل انتهاء موعد حجزهما.

وتحقق نيابة الشيخ زايد في بلاغ زينة ضد رجل أعمال بسبب تعرض نجليها للإصابة بسبب "كلب" أطلقه ابن رجل الأعمال على الطفلين ما أسفر عن إصابتهما.

وباشرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة التحقيق في بلاغات متبادلة بين الفنانة زينة ورجل أعمال، عقب وقوع مشاجرة بين أبنائهما داخل ملعب كرة قدم خماسي بأحد الكمبوندات السكنية في الشيخ زايد، أسفرت عن إصابات طفيفة، وتبادل الاتهامات بالتعدي والسب.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الشيخ زايد ثان، يفيد بتلقي بلاغ من الفنانة زينة تتهم فيه نجل رجل أعمال بإطلاق كلب شرس تجاه طفليها التوأم "زين الدين" و"عز الدين" أحمد عز (11 عامًا)، ما أسفر عن إصابتهما إثر سقوطهما أثناء الهروب.

في المقابل، تقدم رجل الأعمال ببلاغ يتهم فيه الفنانة بمحاولة دهس نجله عمدًا بسيارتها داخل شوارع الكمبوند عقب المشاجرة، ما أسفر عن إصابته بكدمة في الكتف، كما اتهمها بالتعدي بالسب على أسرته.

انتقلت قوة من وحدة المباحث لمكان الواقعة، وتم التحفظ على أطراف النزاع، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة للتحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.