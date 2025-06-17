جيش الاحتلال: وثقنا أضرارا في قاعدة صواريخ للحرس الثوري بتبريز

كشف جيش الاحتلال أنه وثق أضرارا في قاعدة صواريخ للحرس الثوري في مدينة تبريز نتيجة غارات شنها سلاح الجو اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، زعمت إسرائيل إن إيران كانت قريبة من إنتاج سلاح نووي، وهو ما ردت عليه الاستخبارات الأميركية بخلاف ذلك وفقا لتقييمات محلليها، وذلك بعدما هاجمت إسرائيل يوم الجمعة الماضي إيران بشراسة وقوة غير مسبوقة ما أدى إلى رد إيراني رادع وضربها لتل أبيب ، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



كما أصدر الاحتلال أيضاً تحذيرات شديدة اللهجة بشأن البرنامج النووي ومزاعم من أن إيران تقترب بسرعة من نقطة اللاعودة في سعيها للحصول على الأسلحة النووية، وأن الضربات كانت ضرورية لمنع تلك النتيجة.