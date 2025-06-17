جيش الاحتلال: إيران أطلقت اليوم 20 صاروخا واعترضنا معظمها

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي قال إن “إيران لا تزال قادرة على استهداف الجبهة الداخلية، وتجهزنا مطولا للحرب مع إيران، ولن نسمح لها بالحصول على سلاح نووي”.



وأوضح أن “إيران أطلقت اليوم 20 صاروخا واعترضنا معظمها، وهاجمنا مستودعات ومنصات صواريخ أرض أرض في إيران”.

وشنت إيران هجوما على الاحتلال في مناطق عدة، وهو ما جعل الإسعاف الإسرائيلي يؤكد إصابة 5 في الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

كما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” بالاشتباه في وجود عالقين في أحد مواقع سقوط الصواريخ.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أنه علاوة على الخمس مصابين، فقد سقط 10 مصابين أثناء توجههم للملاجئ بعد إطلاق صواريخ من إيران.

ويعمل 20 طاقم إطفاء على معالجة 8 حوادث في أعقاب القصف الإيراني.