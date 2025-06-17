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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تطالب أمريكا بلجم إسرائيل .. وترامب يتحدث عن إنهاء نووي إيران

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
محمد على

طالبت  وزارة  الخارجية الصينية بلجم إسرائيل ووقف الضوء الأخضر الأمريكي لرئيس الحكومة الصهيونية المتطرف بنيامين نتنياهو في ضرب إيران، وإن لم تسمي أمريكا مباشرة.

وذكرت الوزارة  الصينية أنه على الدول ذات النفوذ على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة التوترات.


أضافت الخارجية الصينية: تصعيد الوضع في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف كما إن التهديدات والضغوط لن تسهم في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط بل ستوسع نطاق الصراع.

من جانبها، أكدت  الخارجية الإيرانية  على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية وإقليمية عاجلة لوقف الحرب المفروضة على إيران وإنها لم تبادر أبدًا بالعدوان.

وذكر  ترامب لشبكة سي بي إس الأمريكية :" لم أقل إنني أسعى لوقف إطلاق النار وأريد نهاية حقيقية للحرب مع تخلي إيران عن برنامجها النووي و هناك جهود لمساعدة الأمريكيين على مغادرة المنطقة في ظل إن الإسرائيليين لن يخففوا حدة هجماتهم على إيران وعندما دعوت لإخلاء طهران كنت أريد سلامة الناس هناك وقد نرسل ويتكوف أو فانس لمقابلة مسؤولين إيرانيين والأمر يعتمد على ما سيحدث عند عودتي لواشنطن وذلك في ظل إن إيران تعلم جيدا أنها يجب ألا تمس بقواتنا".
 

وتابع  ترمب لسي بي إس: "أحتاج أن أكون في البيت الأبيض وليس في كندا لمراقبة الأحداث عن كثب لا عبر الهواتف وإيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي  إلا أنني لم أر دلائل على تورط روسيا أو كوريا الشمالية في مساعدة إيران ولم أطلع على بيان مجموعة السبع بعد لكني سمحت لهم بالتعبير عن بعض الأمور و آمل أن يتم القضاء على برنامج إيران النووي دون تدخل أمريكي".

وزارة الخارجية الصينية لجم إسرائيل الصهيونية المتطرف إيران ضرب إيران الشرق الأوسط

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