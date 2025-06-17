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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجبهة الداخلية الإسرائيلية تصدر تحذيرات لقرب إطلاق صواريخ من إيران

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أصدرت تحذيرات لسكان مدينة حيفا والمناطق المحيطة بها، تحسبًا لإطلاق صواريخ محتمل من إيران.

 وجاءت هذه التحذيرات بعد رصد مؤشرات أمنية تشير إلى تهديد وشيك، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار ودعوة السكان للدخول إلى الملاجئ.

السلطات الإسرائيلية أكدت أنها تتابع التطورات عن كثب، فيما لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية. 

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة

 هجوم صاروخي جديد من إيران على إسرائيل يتسبب بحالة تأهب واستنفار واسع

شنت إيران فجر اليوم، الثلاثاء، هجومًا صاروخيًا جديدًا على إسرائيل، هو الثالث خلال أقل من 24 ساعة، مستهدفة مناطق في شمال البلاد، وذلك بعد أقل من ساعة على هجوم مماثل تم اعتراض بعض صواريخه.

 صفارات الإنذار تدوي حتى حيفا
أُطلقت صفارات الإنذار في مدن شمال إسرائيل، وصولًا إلى مدينة حيفا، بعد إطلاق الصواريخ من إيران. 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن دوي انفجارات سُمع في مناطق متعددة، ما أثار الذعر بين السكان.

تأكيد رسمي من الجيش الإسرائيلي
في بيان له، أكد الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه شمال إسرائيل"، مشيرًا إلى أن ثلاث صواريخ أطلقت في وقت سابق تم اعتراضها بالكامل، كما دعا سكان حيفا ونهاريا والمناطق الشمالية إلى دخول الملاجئ فورًا.

 وكالة مهر: عشرات الصواريخ أُطلقت
ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن عشرات الصواريخ الإيرانية أُطلقت باتجاه مواقع إسرائيلية فجر اليوم، دون أن تحدد عددها بدقة أو نوعها.

 الجبهة الداخلية: حالة التأهب مستمرة
قالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه يُسمح للمواطنين في المناطق المحمية بالمغادرة، مع ضرورة الالتزام الفوري بأي تعليمات جديدة، مشيرة إلى أن حالة التأهب لا تزال سارية في المناطق المستهدفة.

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