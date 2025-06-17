عاجل | جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية

في نبأ عاجل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن اغتيال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء شدماني، في غارة جوية استهدفت موقعًا عسكريًا في شمال غرب إيران.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية تصدر تحذيرات لقرب إطلاق صواريخ من إيران ترامب: مغادرتي مبكرا لاجتماع مجموعة السبع لا علاقة له بوقف النار بين إسرائيل و إيران خلال اقل من ساعة.. إيران تشن موجة جديدة من الصواريخ علي اسرائيل

ضربة مباشرة في قلب العاصمة:قصفت إسرائيل مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في طهران، في واحدة من أعنف الضربات

في تصعيد عسكري متسارع بين إسرائيل وإيران، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران، مما أسفر عن اشتعال النيران في المبنى وتدمير أجزاء كبيرة منه.

في سياق متصل، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دمار واسع في منشأة نطنز النووية، معتبرةً أن الضربات الجوية الإسرائيلية قد تؤدي إلى تسرب مواد مشعة تهدد البيئة والصحة العامة.