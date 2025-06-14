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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب مستقبل وطن: شباب مصر شعلة النور ونثق في تمثيلهم بالانتخابات القادمة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،
عبد الرحمن سرحان

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، أن شباب مصر يمثلون شعلة النور التي تضيء طريق الوطن في أوقات الشدة، وأنهم ركيزة المستقبل، وقلب المشروع الوطني الذي تسعى الدولة لتحقيقه.

مؤتمر "شباب الدلتا" 

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "شباب الدلتا" الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، حيث أوضح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت الشباب في صدارة أولوياتها، باعتبارهم شركاء حقيقيين في كل خطوة على طريق التنمية والبناء.

وقال عبد الرازق إن حزب مستقبل وطن لم يكن يومًا مجرد كيان سياسي، بل أصبح بيتًا يحتضن الشباب، ومنصة تعبر عن طموحاتهم وتدعم تمكينهم، انسجامًا مع توجهات القيادة السياسية الداعمة لطاقات الشباب وقدراتهم.

الشباب يشارك في صناعة المستقبل

وأشار إلى أن الحزب لا يكتفي بالحديث عن المستقبل، بل يشارك الشباب في صناعته، من خلال فتح مسارات متعددة أمامهم، وإشراكهم الفعلي في العمل السياسي والمجتمعي، إيمانًا بأن نهضة الوطن لن تتحقق إلا بسواعد شبابه.

كما شدد رئيس الحزب على أهمية الوعي في معركة الحفاظ على الدولة، مؤكدًا أن الوعي بات السلاح الأقوى لمواجهة الشائعات والمخططات المغرضة، وأن مسؤولية الشباب اليوم هي التفرقة بين الحقائق ومحاولات التضليل، ليكونوا حائط الصد المنيع في وجه كل من يسعى للنيل من مصر.

وأوضح أن مصر تستحق أن تُرفع رايتها عالية خفاقة، وليس هناك أقوى من شاب مصري يؤمن بوطنه، يحمل الأمل، ويواصل مسيرة البناء.

وفي ختام كلمته، أعرب عبد الرازق عن ثقته في قدرة شباب حزب مستقبل وطن على تمثيل الحزب خير تمثيل خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن شباب الحزب سيظلون نموذجًا يُحتذى به في العمل السياسي والحزبي المنضبط والواعي.

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