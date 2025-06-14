أكرم توفيق يختار رقم عدد شهداء الأهلي على قميص الشمال القطري

شارك الإعلامي أمير هشام تصريحات أكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أكرم توفيق:"اخترت هذا الرقم تقديرا لعدد الشهداء من جماهير الأهلي الذين رحلوا قبل سنوات في أرض الملعب".

وكان قد عبر أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثا إلى نادي الشمال القطري، عن سعادته بالانتقال إلى فريقه الجديد، مؤكدا أن قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء جاء في التوقيت الصحيح، رغم ارتباط الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، قال أكرم: "سعيد بانضمامي لـ نادي الشمال، وشعرت بالترحاب الشديد من أول لحظة، وهو ما جعلني متحمسا لخوض هذه التجربة، أملك دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لدي، وأتطلع للمساهمة في تحقيق إنجازات تليق بطموحات النادي وجماهيره".

وأوضح أن مشروع نادي الشمال كان أحد أبرز أسباب موافقته على الانتقال، مشيرا إلى أنه لمس رغبة حقيقية من الإدارة في بناء فريق قوي قادر على المنافسة، وأضاف: "النادي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، مثل بغداد بونجاح ويونس بلهندة، وهو ما يعكس الطموح الكبير داخل الفريق".