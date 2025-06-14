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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل افتتاح كأس العالم.. هل غضب ميسي من لاعب الأهلي السابق.. اعرف القصة

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كريم عاطف

قبل لقاء الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، أعاد أسامة حسني، مهاجم الأهلي السابق، تسليط الضوء على موقف طريف من عام 2009، حين واجه الأهلي برشلونة في مباراة ودية أقيمت على ملعب ويمبلي في لندن.

في تلك المباراة، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 4-1، كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد أبرز لاعبي برشلونة، وكان معتز إينو، لاعب وسط الأهلي حينها، مكلّفا برقابته، لكن بدلا من التركيز على الكرة، ركز إينو كل جهده على ملازمة ميسي طوال المباراة.

وخلال ظهور أسامة حسني في برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، قال: "إينو لم يكن ينظر للكرة طوال المباراة، كان يلاحق ميسي فقط، وإذا وصلت إليه الكرة يضربه على الفور! ومع ذلك، ميسي لم يتأثر، كان يراوغ بسهولة ويصنع الفارق، حتى أنه مرر الكرة من بين قدمي إينو أكثر من مرة".

وأضاف حسني أن الطريف في الأمر أن إينو ذهب بعد اللقاء ليطلب قميص ميسي، لكن الأخير رفض وقال له: "أنت؟ لا! كنت تضربني طوال المباراة"، وفضل منح قميصه لأحمد السيد، مدافع الأهلي وقتها".

الواقعة ما زالت تذكر حتى اليوم، خاصة مع عودة ميسي الان لمواجهة الأهلي مرة أخرى، ولكن هذه المرة بقميص إنتر ميامي الأميركي، في افتتاح كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

ورغم اختلاف الظروف بين مباراة ويمبلي الودية واللقاء الرسمي المنتظر، تبقى هذه الذكرى الطريفة عالقة في الأذهان، وتضفي لمسة من الدعابة قبل مواجهة مرتقبة بين أحد أعظم لاعبي العالم وناد يمتلك تاريخا طويلا في البطولات القارية.

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