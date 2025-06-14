أكرم توفيق: مشروع نادي الشمال وراء إنضمامي إليه

شارك الإعلامي أحمد حسن تصريحات اللاعب أكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أكرم توفيق : “مشروع نادي الشمال وراء انضمامي إليه”.

وكان قد أعلن نادي الشمال القطري، عن تعاقده الرسمي مع الدولي المصري أكرم توفيق، لاعب وسط النادي الأهلي.

وجرى توقيع العقود بحضور مشعل مقبل العلي، رئيس جهاز الكرة، وأحمد السادة، نائب رئيس الجهاز، عقب اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية بنجاح. ونشر النادي صور التوقيع عبر منصاته الرسمية، مؤكدًا أن اللاعب سينضم بشكل فوري إلى تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعقد نادي الشمال مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الرابعة من مساء السبت المقبل بتوقيت الدوحة، لتقديم أكرم توفيق رسميًا إلى وسائل الإعلام والجماهير، والكشف عن كافة تفاصيل الصفقة، التي تُعد خطوة بارزة ضمن مشروع النادي المستقبلي.

يعد أكرم توفيق أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تميّز بأدائه القتالي وقدرته على اللعب في مراكز متعددة، منها الوسط الدفاعي والظهير الأيمن.