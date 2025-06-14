قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات مجربة تنفع المسلم
جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل
انسوا إن ميسي في الملعب.. تفاصيل جلسة ريبيرو ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
وكيل الأزهر يشكّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب الثانوية علمي من امتحان الفيزياء
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل| صواريخ تشعل حيفا.. ورد إسرائيلي يستهدف طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكرم توفيق: مشروع نادي الشمال وراء إنضمامي إليه

أكرم توفيق
أكرم توفيق
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد حسن تصريحات اللاعب أكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أكرم توفيق : “مشروع نادي الشمال وراء انضمامي إليه”.

وكان قد أعلن نادي الشمال القطري، عن تعاقده الرسمي مع الدولي المصري أكرم توفيق، لاعب وسط النادي الأهلي.

وجرى توقيع العقود بحضور مشعل مقبل العلي، رئيس جهاز الكرة، وأحمد السادة، نائب رئيس الجهاز، عقب اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية بنجاح. ونشر النادي صور التوقيع عبر منصاته الرسمية، مؤكدًا أن اللاعب سينضم بشكل فوري إلى تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعقد نادي الشمال مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الرابعة من مساء السبت المقبل بتوقيت الدوحة، لتقديم أكرم توفيق رسميًا إلى وسائل الإعلام والجماهير، والكشف عن كافة تفاصيل الصفقة، التي تُعد خطوة بارزة ضمن مشروع النادي المستقبلي.

يعد أكرم توفيق أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تميّز بأدائه القتالي وقدرته على اللعب في مراكز متعددة، منها الوسط الدفاعي والظهير الأيمن.

أكرم توفيق الاهلي الشمال القطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

قنوع تنهي حياتها بـ قرص الموت في البلينا بسوهاج

النيابة العامة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية «نبّت»

النيابة العامة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت"

في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة تلك الجرائم

اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائم

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد